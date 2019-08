Nobitz

Die Wahrscheinlichkeit eines Warnstreiks bei einem der größten Arbeitgeber in Nobitz nimmt zu. Am Dienstag versammelten sich erneut zahlreiche Mitarbeiter vorm Werktor der Kunststofftechnik Nobitz (KTN), um für bessere Bezahlung Position zu beziehen. Seit Anfang Juni stecken der Betrieb und Arbeitnehmervertreter in Tarifverhandlungen, drei Verhandlungsrunden gingen mittlerweile ohne Einigung zu Ende. Immerhin: In den vergangenen Wochen gab es zumindest eine Annäherung der Tarifparteien.

7 Prozent mehr Entgelt gefordert

Gerungen wird bei dem Unternehmen mit rund 380 Mitarbeitern um einen neuen Haustarifvertrag. „Wir fordern 7 Prozent mehr Entgelt, außerdem eine tarifliche Regelung der Altersvorsorge und eine Erhöhung des Urlaubsgeldes von derzeit 16,87 Euro pro Urlaubstag auf 30 Euro“, fasst Andreas Schmidt, Leiter des Bezirks Thüringen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG BCE), zusammen. Minimalziel sei eine Angleichung des KTN-Haustarifs an den Branchentarif für die Kunststoffindustrie in Ostdeutschland. Letzterer wurde im April um 3,4 Prozent erhöht.

Früh- und Spätschicht auf den Beinen

Die Unternehmensführung der Kunststofftechnik Nobitz, die zum Konzern Hutchinson Aerospace gehört, habe seit Juni drei Angebote vorlegt – das jüngste habe auf 3,0 Prozent Entgeltsteigerung gelautet, schilderte am Dienstag Andreas Schmidt. Bei Urlaub und Altersvorsorge gebe es wenig Bewegung. „Unsere Mitglieder haben das Angebot als unzureichend abgelehnt.“ Auch wegen der Befürchtung, dass Vertragsabschlüsse unterhalb des Flächentarifniveaus in der Branche Schule machen könnten. Die Konsequenz war am Dienstag zu erleben: Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht machten gemeinsam ihrem Unmut Luft. „Es handelte sich allerdings noch nicht um einen Warnstreik. Die Kollegen nutzten für die Kundgebung ihre Freizeit oder abgefeierte Mehrarbeitsstunden“, sagte der Gewerkschafter.

Mehr als 20 Prozent Zeitarbeiter

Die IG BCE setze weiterhin auf Einigung, strebe eine vierte Verhandlungsrunde an. Ein Streik wird perspektivisch nicht ausgeschlossen, ist für die Arbeitnehmerseite allerdings eine Herausforderung, da die Gewerkschaft im Betrieb nicht mehrheitlich organisiert ist. „Mehr als 20 Prozent sind Zeitarbeiter, die dem Haustarif nicht unterliegen“, so Schmidt. Im Übrigen seien auch diverse Arbeitskräfte bei KTN beschäftigt, die lediglich für ihren Job in Rumänien angelernt würden. Hutchinson unterhält ein Werk in Brasov in Siebenbürgen. „Dieses übernimmt Stück für Stück Airbus-Zulieferaufträge, die bislang in Nobitz ausgeführt wurden.“ Auch das, sagt Schmidt, sei derzeit in der KTN ein kritisches Thema.

Von Kay Würker