Erneut Schaufenster in Altenburger Innenstadt beschädigt

Altenburg

Erneut ist in der Altenburger Innenstadt eine Schaufensterscheibe beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr ein Zeuge, dass ein Antiquitäten-Laden in der Burgstraße attackiert worden sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtenden Täter durch die Polizei festgenommen und identifiziert werden. Bei den drei Straftätern handelt es sich ausnahmslos um bereits hinreichend polizeibekannte junge Männer.

Ob es einen Zusammenhang zu anderen Schaufensterbeschädigungen in jüngerer Vergangenheit gibt, wurde nicht mitgeteilt. Wie die LVZ berichtete, waren seit dem vergangenen Wochenende mehrfach Ladengeschäfte in der Innenstadt Ziel von Schaufensterattacken – so der Goldschmied am Theaterplatz, der An- und Verkauf in der Frauenfelsstraße und ein Haushaltwarengeschäft in der Baderei. Der A&V wurde zudem vier Tage später noch einmal heimgesucht.

Von LVZ