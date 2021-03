Erneut Vandalismus in Gößnitz: Bürgermeister fordert härtere Strafen

Gößnitz.

Hat die Pleißestadt ein Vandalismus-Problem? „Generell nicht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund), „aber hin und wieder schon.“ Letztes Beispiel für unregelmäßig aufkommende Zerstörungswut in Gößnitz war die vergangene Woche. In der Nacht zum 17. März wurden Papierkörbe zertreten, Fenster eines leeren Hauses in der Mittelstraße eingedrückt, zwei Verkehrsschilder und Einkaufswagen eines Supermarktes in die Pleiße geworfen und Streusand-Behälter beschädigt.

Scholz informierte darüber den Stadtrat, war ziemlich sauer, auch weil der Bauhof nun wieder Aufräumarbeit hatte, und dafür anderes liegenlassen musste. Am liebsten wäre es dem Rathauschef, wenn die Täter schnell gefasst werden. Deshalb rief er auch die Bürger auf, sachdienliche Hinweise zu geben. Im Klartext: Wer die Rüpel kennt, solle sie melden. „Ich brauche greifbare Namen.“

Auch Freibad wurde heimgesucht

Dass so etwas immer mal wieder vorkommt, wissen viele Gößnitzer. Zum Beispiel, als am Bahnhofs die Scheiben am Wartehäuschen eingeschlagen, Kieselsteine auf dem Boden verstreut und der Behälter umgeworfen wurde sowie unweit vom Rathaus im Stadtpark die Lehnen von Parkbänken abgerissen wurden. Oder als Randalierer nächtelang das Freibad heimsuchten, als dort Bänke, Müllcontainer und Inhalte von gelben Säcken im Wasser schwammen, Bierflaschen zerschlagen und die Scherben im Gras verstreut wurden.

Hin und wieder seien Täter gefunden worden, sagte Scholz der OVZ. Aber so lange es keine richtigen Strafen hagelt, hinterlasse eine solche Ergreifung bei den Verantwortlichen wenig oder keine Wirkung. Oft würde eine Verurteilung oder die Erteilung eines Bußgeldes wenig nützen oder man verfolge das Vergehen wegen angeblicher Nichtigkeit gar nicht erst, ärgert sich der Bürgermeister über solche ihm bekannten Fälle. Mit einer solch laschen Handhabung werde man das Problem auf Dauer nicht lösen. Deswegen spricht sich Scholz für eine konsequentere Verfolgung und Bestrafung der Täter aus.

Von Jens Rosenkranz