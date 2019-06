Meuselwitz

Erneut haben im Bereich des Hainbergsees Flammen gelodert. Nachdem dort bereits am Wochenende mehrere kleine Flächenbrände entstanden waren (die OVZ berichtete), brannte es am Dienstagnachmittag schon wieder. Über die Rettungsleitstelle wurde der Altenburger Polizei gegen 15.15 Uhr ein Böschungsbrand gemeldet, der jenseits der Landesgrenze auf sachsen-anhaltischem Gebiet lokalisiert werden konnte.

Feuerwehr und Polizei rückten unverzüglich an. In Flammen stand nach Polizeiangaben ein etwa 20 mal 10 Meter großes Areal, das schnell gelöscht werden konnte. Nach aktuellen Erkenntnissen brannte unter anderem trockenes Laub und weiteres organisches Material. Möglicherweise sei die anhaltende Trockenheit ursächlich für den Brand, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Personen wurden nicht verletzt. Am Wochenende hatten die Meuselwitzer Feuerwehrkameraden mehrfach zum See ausrücken müssen. Hinweise auf Brandstiftungen gibt es bislang nicht.

Von OVZ