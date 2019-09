Altenburg/Nobitz

Die Serie von Einbrüchen im Altenburger Land reißt auch weiterhin nicht ab.

Fünf Mehrfamilienhäuser werden Ziel

So wurden in der Zeit vom 7. bis zum 15. September gleich fünf Mehrfamilienhäuser in der Skatstadt sowie in Nobitz zum Ziel von Einbrechern. Sowohl in der Rousseaustraße, der Geraer Straße, der Albert-Levy-Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße in Altenburg als auch in der Straße Am Weiher in Nobitz wurden Keller aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus den Abteilen insbesondere Werkzeug, ließen jedoch auch Fahrräder und Lebensmittel mitgehen.

Einbruch in Firma

Am Sonnabend, den 14. September, waren bislang unbekannte Täter zudem in einer Firma in der Altenburger Mittelstraße zugange. Zwischen 13.30 und 14.14 Uhr drangen die Einbrecher dort gewaltsam in Büroräume ein. Im Inneren wurden acht Büros angegriffen sowie Panzerschränke und Geldkassetten aufgebrochen. Dabei entwendeten die Täter eine Kamera, eine Festplatte und Bargeld und verursachten Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Taten. Wer Hinweise zu einem oder mehreren der genannten Einbrüche machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden.

Täter auf frischer Tat gestellt

Dingfest gemacht werden konnte dagegen ein Einbrecher, der sich am vergangenen Sonntagabend am Brauereimuseum zu schaffen gemacht hatte. Gegen 17.15 Uhr war die Polizei informiert worden, dass ein Fenster der Einrichtung offen stünde. Vor Ort konnten die Beamten einen 34-Jährigen stellen, der sich in einem Gebüsch verstecken wollte. Es stellte sich heraus, dass der Mann gewaltsam das Fenster aufgebrochen, im Gebäudeinneren eine Stahlkassette aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet hatte. Die genutzten Tatwerkzeuge wurden sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Altenburger Land hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

