Erneute Attacke auf Geschäft in Altenburg: Inhaberin fürchtet um Existenz

Altenburg

Was ist in Altenburg nur los? Binnen weniger Tage gab es am Mittwochabend den nächsten Anschlag auf ein Geschäft in der Innenstadt. Nachdem am Samstagfrüh Schaufenster des Goldschmieds Jahn am Theaterplatz, des An- und Verkaufs in der Frauenfelsstraße und des Haushaltwarengeschäfts Zschiegner in der Baderei attackiert worden waren, traf es nun erneut Rica Klose mit ihrem kleinen A&V-Laden. Neben der Scheibe der Eingangstür beschädigten Unbekannte jetzt das rechte Schaufenster.

Rica Klose: „Hier hat mir jemand den Krieg erklärt.“

Gegen 22.35 Uhr beförderte ein furchtbarer Rums Rica Klose von der Couch in der Wohnung über ihrem Geschäft. Der Aufprall war so heftig und laut, dass selbst der Mieter darüber aus dem Fenster sah. Wie die Inhaberin wenig später feststellte, war wieder ein mehrere Kilogramm schwerer Teil einer Gehwegplatte die Ursache dafür. Doch diesmal splitterte nicht nur die Scheibe. Vielmehr war der Angriff so heftig, dass der große Stein das Sicherheitsglas so stark hineindrückte, dass die innere Scheibe zersprang.

Notdürftig hat Rica Klose die zweite zerstörte Scheibe in ihrem Laden geflickt. Die richtige Reparatur wird teuer. Quelle: Thomas Haegeler

Während sie und ihr Lebensgefährte das Schaufenster am Abend noch notdürftig klebten, räumte Rica Klose die Scherben und Splitter im Laden erst am Donnerstag auf. Bis zu einem halben Meter hatte es Glasteile im Inneren des Ladens verteilt. „Ich weiß nicht, was ich noch machen soll“, sagt die Geschäftsfrau, die Angst vor einem weiteren Angriff hat, verzweifelt. „Hier hat mir jemand den Krieg erklärt, aber ich weiß nicht warum.“

Offenbar drei dunkel gekleidete Täter

Auf den Videoaufnahmen ihrer Überwachungskamera seien drei dunkel gekleidete und teils vermummte Gestalten zu sehen, erzählt die 58-Jährige. Sie kamen aus Richtung des Fußwegs an der Blauen Flut. Wenig später rannten zwei der Gestalten, die möglicherweise Schmiere standen, über die benachbarte Frauengasse weg. Der dritte habe in der Zwischenzeit offenbar die Scheibe eingeworfen, erzählt die leidenschaftliche Händlerin. Sie fürchte nun nicht nur um ihre Versicherung, sondern auch um ihre Existenz. Denn schon die Corona-Krise hat ihr zugesetzt.

Bis zu einem halben Meter flogen die Glasspitter durch die Wucht ins Innere des Ladens. Quelle: Thomas Haegeler

Etwa 1000 Euro wird die neue Scheibe in der Tür kosten, die wesentlich größere fürs Schaufenster ein Vielfaches. Und auch, wenn das die Versicherung bezahlt, droht der Inhaberin danach doch die Kündigung. Das hat sie nach einem gelungen Einbruch in der Vergangenheit schon einmal erlebt. „Ich will doch nur meinen Frieden und mich um meine Kunden kümmern“, sagt Rica Klose, die in über 26 Jahren bereits mehrfach zum Opfer von Vandalismus, Diebstahl und Einbruchsversuchen wurde und sich nicht erklären kann, was die Täter antreibt. Diese Zerstörung führe doch nur dazu, dass Leute wie sie aufgeben. „Und dann gibt es irgendwann keine Geschäfte mehr in der Innenstadt.“

Polizei lässt Anfrage unbeantwortet

Ob die unverzüglich hinzugerufene Polizei am Mittwochabend im direkten Umfeld der Frauenfelsstraße nach den Tätern suchte oder bereits eine heiße Spur verfolgt, ist indes unklar. Eine entsprechende Anfrage dazu und auch zu den wegen der Häufung vergleichbarer Taten eventuell zu ergreifenden Gegenmaßnahmen ließ die zuständige Landespolizeiinspektion Gera zumindest am Donnerstag unbeantwortet.

Auch Detlef Zschiegner und ein Haushaltwarengeschäft in der Baderei hat es am Wochenende erwischt. Einen Zusammenhang zur neuerlichen Attacke auf den nahen An- und Verkauf ist auch der dafür verwendete Teil einer Gehwegplatte. Quelle: Mario Jahn

Ein Zusammenhang zu den drei am Wochenende zerstörten Scheiben ist nun kaum mehr wegzureden. Nicht nur, weil der An- und Verkauf wiederholt heimgesucht wurde und alle Attacken nahe beieinanderliegenden Geschäften galten, sondern auch weil die Tatwerkzeuge – große Steine beziehungsweise Teile von Gehwegplatten – teils ähnlich sind. Mit dem neuerlichen Vorfall ist der mehrere tausend Euro betragende Sachschaden nunmehr fünfstellig.

Von Thomas Haegeler