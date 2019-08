Lumpzig

Für die Obstbauern des Gutes Geier in Lumpzig ist von Frühjahr bis Herbst Erntesaison. Gerade sei die Pflaumenernte in vollem Gange, die Apfellese habe begonnen, Pfirsiche und Nektarinen folgen demnächst, so Reinhard Geier. Im Großen und Ganzen habe der Betrieb, den er mit seinem Bruder Roberto leitet, in die...