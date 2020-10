Erntedank-Gaben: Hilfsbedürftige aus Altenburg werden bedacht

Kriebitzsch/Altenburg

Es ist seit Jahren Tradition:Nach den Erntedankgottesdiensten in den vier Gotteshäusern der Kirchgemeinde Rositz werden die Gaben Hilfsbedürftigen aus Altenburg zur Verfügung gestellt. Menschen im ambulant betreuten Wohnen, die in Nachbarschaft der Obdachlosenunterkunft in der Altenburger Grabenstraße auf eine Wiedereingliederung in ein selbstbestimmtes Leben vorbereitet werden, erhalten vor allem Lebensmittel, mit denen sie wieder lernen, sich selbst zu bekochen und zu versorgen.

Der Erntedankaltar in der Kirche Rositz. Quelle: privat

Am Montag holten Helfer die Erntedankgaben aus der Kirche Kriebitzsch ab – auch in Rositz, Lödla und Monstab wurde gesammelt. Nicht nur Nahrhaftes wie Äpfel und Mehl, sondern auch Hygieneartikel und sogar Bargeld wurden zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr dürfen wegen Corona-Auflagen allerdings nur verpackte Lebensmittel abgegeben werden. Unverpacktes hatten die Gemeindeglieder nach den Gottesdiensten deshalb bereits untereinander verschenkt.

Von OVZ