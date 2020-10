Erntedankfest um die Bockwindmühle in Lumpzig findet großen Anklang

Lumpzig

„Endlich wieder einmal raus“ – das ist der Tenor der vielen Besucher des Erntedankfestes in Lumpzig, das bei herrlichem Herbstwetter rund um die Bockwindmühle stattfindet und vom Verein Altenburger Bauernhöfe e.V. organisiert wird. Und so tragen die Autos auf dem Parkplatz vor dem Festgelände um die Bockwindmühle nicht nur Altenburger Kennzeichen, sondern kommen auch aus Jena, dem Burgenlandkreis, Zeitz, Zwickau, Schmölln und Borna.

Martin Burkhardt, der Vereinsvorsitzende, und Elke Roßner vom Verein sind beide begeistert von der Resonanz der Besucher. Es soll die letzte Veranstaltung dieser Art mit dem noch vorhandenen Plastegeschirr werden. Schon jetzt kommt teilweise Keramik zum Einsatz. Beim Spülen und auch sonst helfen ehemalige Flüchtlinge, die hier eine Aufgabe und vor allem Kontakt zu ihren deutschen Mitbürgern finden.

Akquiriert wurden sie von Dorit Bieber, einem Vereinsmitglied. Hamit Nasimi und sein Freund versehen die Auslasskontrolle und achten darauf, dass keiner der Besucher vom Gelände geht, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Die Aufgabe macht den beiden Spaß. Hamid erklärt in sehr gutem Deutsch: „Wir leben in einer Wohngruppe und wurden gefragt, ob wir Lust hätten, hier mitzumachen. So kommen wir raus und haben am Sonntag etwas vor.“ Elke Roßner bestätigt, dass die jungen Männer eine sehr große Hilfe sind, genau wie Ibrahim Machael, ein Syrer, der als Hausmeister eingestellt ist und die Vor- und Nachbereitung des Festes tatkräftig unterstützt.

Um die Bockwindmühle gibt es viel zu sehen und zu tun. Peggy Grunwald und ihr Kollege stehen für den Generationswechsel im Verein. Beide helfen bei der Herstellung von Bienenwachstüchern. Sie erklärt: „Wir wollten nicht die üblichen Ausmal-Aktivitäten für Kinder anbieten, sondern etwas Nachhaltigeres. Nun sind wir überrascht, dass es nicht nur von Kindern, sondern auch von Frauen angenommen wird.“ Selbst diese Tücher und die Pappschablonen zum Ausschneiden müssen bei dem kräftigen Wind mit Steinen beschwert werden.

Kam beim Erntedankfest gut an: Hier stellen Besucher selbst Wachstücher her. Vor allem von Kinder hatten ihren Spaß dabei. Quelle: Mario Jahn

Auf der Wiese vor der großen Schaukel erklingen bekannte Melodien wie das Rennsteig- und das Steigerlied, gespielt vom Spielmannszug SV Osterland Lumpzig. Die Händler bieten Honig, Kindersachen, Körbe, frische und getrocknete Blumen, Ziegeneis und vieles mehr. Sie sind dankbar für die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren – sind doch teilweise 70 Absagen für Märkte bei ihnen eingegangen, die alle die Corona-Einschränkungen als Ursache haben.

Sorgte für musikalische Unterhaltung: der Spielmannszug SV Osterland Lumpzig. Quelle: Christiane Leißner

Leider kann nur ein Teil der geplanten Vorträge stattfinden, dadurch verschieben sich die Zeiten für die anderen etwas. Thomas Köhler aus Altkirchen hatte sich darauf gefreut und ist etwas enttäuscht: „Für die Kinder wird zu wenig geboten. Wie soll man die beschäftigen, wenn man zuhören möchte?“ Töchterchen Luisa (6) spielt mit dem Modell der Bockwindmühle und ist traurig, dass die große Schaukel immer belegt ist. Diese ist das Highlight für alle Kinder. Einig sind sich Vater und Tochter in ihrer Begeisterung für den fahrbaren Hühnerstall. Dieser ist, ausgestattet mit Briefkasten und Eingangsbeleuchtung, ein Anziehungspunkt für viele Besucher.

Wolfgang Stiller ist mit seiner Partnerin aus Borna gekommen. Er ist zum ersten Mal hier und froh, dass endlich einmal wieder etwas stattfindet. Unter dem Dach in der großen offenen Halle sitzend, genießt er seinen Kaffee. „Es gab auch Kuchen, doch der war schon 14.30 Uhr ausverkauft.“ Er selbst hatte noch welchen ergattert.

Zahlreiche Händler boten auf dem Erntedankfest ihre Waren feil – zum Beispiel hier bunte Herbstgestecke. Quelle: Mario Jahn

Das beliebte Mühlenbrot ist ebenfalls der Renner. Martin Burkhard kann erklären, warum es nicht für alle reicht: „Es sind etwa 700 Leute gekommen, mehr als erhofft. Wir machen alles ehrenamtlich, und wenn zu viel übrig bleibt, wissen wir nicht, was wir damit machen sollen. Für den Verein wäre das dann ein Verlustgeschäft.“ Bis zum Schluss gibt es Bratwürste, Kartoffelpuffer und Kaffee.

Familie Bareins aus Schmölln ist eigentlich gekommen, um Äpfel und Birnen zu kaufen. Die gab es nicht. Doch beim Angebot der Händler ist der Einkaufskorb der Familie nicht leergeblieben.

Von Christiane Leißner