Erntedankfeste: Volle Obsttafel in Nöbdenitz, Großveranstaltung am Wochenende in Lumpzig

Nöbdenitz

Der Reigen der Erntedankfeste im Altenburger Land hat begonnen. Zahlreiche Kirchengemeinden laden mit Beginn des Herbstes zu Gottesdiensten, Konzerten und Festen ein, feiern Erntedank, um an den Zusammenhang von Mensch, Gott und Natur zu erinnern.

So am Sonntag auch in Nöbdenitz. „Wir danken für das Brot, Früchte, Tiere und vor allem für die Liebe“, sagte Pfarrer Dietmar Wiegand beim Festgottesdienst, der zusammen mit einer Jubelkonfirmation stattfand. Man solle schätzen, was man hat und dankbar für jedes Geschenk Gottes sein, gab der Pfarrer der Gemeinde auf den Weg. Und: „Es ist genug für alle da!“

Obst, Gemüse, Kleintiere

Wie viel die Natur in den vergangenen Wochen gegeben hat, war dann draußen zu sehen, zu fühlen, zu schmecken. Äpfel, Birnen, Tomaten wurden am historischen Pfarrhaus zur Schau gestellt. Auch der Kleintierzuchtverein Löbichau beteiligte sich – mit Hasen, Tauben, Enten und Hühnern. „Wir haben 50 Tiere und 25 verschiedene Rassen mitgebracht“, berichtete Vereinsvorsitzender Erich Zapp. Und äußerte sich begeistert, „dass sich die Leute so sehr dafür interessieren. Wir können hier sehr intensive Gespräche führen.“

Zahlreiche Gäste fanden sich am Sonntag im Pfarrhof Nöbdenitz ein. Quelle: Mario Jahn

Pomologe Horst Prager hatte verschiedene Apfelsorten mitgebracht. Von Supermann bis Apfelquitte – die Besucher staunten, wie viele Apfelsorten es gibt. Angesichts der Fülle an verschiedenen Arten konnte allerdings nur der Experte die unterschiedlichen Exemplare auseinanderhalten. „Auffällige Merkmale erkennt man zum Beispiel am Kelch: Ist er groß, geschlossen oder offen? Ebenso kann man die verschiedenen Äpfel auch am Stiel unterscheiden“, erklärte Horst Prager. „Fühlen kann man auch: Ist der Apfel glatt oder rau?“

Frost machte den Äpfeln zu schaffen

Aus Anlass des Erntedankfestes konnten Besucher ihre eigenen Äpfel zum Experten bringen und bestimmen lassen. Viele Gäste nutzten diese Gelegenheit. Laut Aussage des Pomologen hatten die Äpfel dieses Jahr allerdings keine guten Bedingungen, um zu gedeihen. „Der Frost war nicht gut. Auch die Trockenheit hat sich negativ ausgewirkt“, schilderte Prager.

Trotzdem musste bei diesem Erntedankfest im Pfarrhof Nöbdenitz niemand hungrig gehen. Mit Kaffee, Kuchen und leckeren Kleinigkeiten rundete die Kirchgemeinde das Fest ab.

Am kommenden Wochenende stehen weitere Ereignisse zur Feier des Herbstes und seiner Gaben an – am 4. Oktober zum Beispiel um 9 Uhr in Garbisdorf, um 10.30 Uhr in Flemmingen und um 14 Uhr in Neuenmörbitz. Und an der Bockwindmühle in Lumpzig, wo die wohl größte Veranstaltung im Landkreis ansteht.

Am 4. Oktober steppt an der Bockwindmühle der Bär Am Erntedanksonntag, dem 4. Oktober, lädt der Verein Altenburger Bauernhöfe von 11 bis 17 Uhr zu einem regionalen Markt an die Bockwindmühle Lumpzig ein. Die geplanten Angebote auf dem gesamten Areal spiegeln dabei die derzeitige Renaissance vom Leben auf dem Lande wider, teilt der Verein mit. Das Areal rund um die Bockwindmühle ist sehr weitläufig, der ehemalige Rinderoffenstall bietet den Besuchern ein Dach über dem Kopf und stellt trotzdem einen Freiluftort dar. Diese günstigen Bedingungen möchten die Mitglieder des Bauernhöfevereins nutzen, um Begegnung trotz gebotenen Abstands zu ermöglichen. Bei entsprechendem Wind werden sich die Flügel der inzwischen 288 Jahre alten Mühle drehen. Zu jeder vollen Stunde besteht die Möglichkeit, an einer geführten Besichtigung der Mühle in einer kleinen Gruppe teilzunehmen. Auf dem gesamten Mühlengelände werden verschiedene Produkte aus der Region zum Kauf angeboten. Es wird Keramik, Körbe, Produkte aus Ziegenmilch und Ziegenfleisch geben, Holzspielzeug und Produkte aus Eiern. Erstmals wird auch die kreative Werkstatt „7-Geisslein“ ihre Kinderkleidung anbieten und noch einige interessante weitere Händler und Aussteller sind angemeldet. Weiterhin wird es einige interessante Vorträge geben. Der Naturschutzbund spricht zum Thema „Wen kümmern Insekten?“. Die Experten stellen zudem die Wirkungsweise von effizienten Mikroorganismen für die Bereiche Haus und Garten, Körper und Seele, Tiere und Wasseraufbereitung vor. Auch die Igelhilfe Altenburg ist vor Ort. Für Kinder wird durch die ehrenamtlichen Helfer des Vereins ein Bastelstand angeboten. Dort können die Kinder Wachstücher herstellen. Zu langen Schlangen wird es mit Sicherheit wieder an der Mühlen-Waage-Schaukel kommen, ein extra für den künftigen Mühlenspielplatz entwickeltes Spielgerät. Weiterhin sind die Kinder eingeladen zum Kennenlernen von Haustieren und ihre Großeltern werden sich an ihre Kindheit erinnern. Denn es gibt wieder tierische Animateure wie Ziegen, Tauben und Kaninchen von regionalen und seltenen Rassen zu bestaunen. Das Appenzeller Spitzkopfhuhn wird am mobilen Hightech-Hühnerstall vorgestellt. Ein umfangreiches Angebot an regionalen kulinarischen Spezialitäten, wie original Altenburger Milbenkäse, Gebratenes vom Rost und frisch gebackener Bauernkuchen von den Schmöllner Landfrauen, stehen für die Besucher bereit. Auch das beliebte Lumpziger Mühlenbrot aus dem Steinbackofen wird wie in jedem Jahr vor Ort gebacken. An verschiedenen Stellen werden die Besucher zum Tragen der Schutzmasken aufgefordert. Desinfektionsspender stehen bereit. Die Besucherzahl ist auf maximal 500 Personen gleichzeitig begrenzt. Ist diese Anzahl erreicht, können erst wieder Gäste auf das Gelände gelassen werden, wenn andere Besucher das Areal verlassen. Zur Kontaktnachverfolgung werden die persönlichen Daten der Besucher vor Ort erfasst, vor dem Zugriff Dritter geschützt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unverzüglich vernichtet, kündigt der Verein an.

Von Lisa-Marie Meyner