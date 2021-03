Lucka

Was ist das für ein Gefühl, wenn der eigene Traum laufen lernt? Ein tolles, sagt Katrin Müller. Sie weiß, wie sich das anfühlt, denn sie hat sich mit dem Café Nocheinmal in Lucka ihren Traum mit den eigenen Händen erfüllt. Nach vielen Restaurierungsarbeiten an der alten Villa eröffnete die ehemalige Erzieherin aus Eberswalde am 28. Mai 2020 das Café in der Bahnhofstraße, gemeinsam mit ihrem Partner Wolfgang Hermus. Und noch immer arbeiten sie am Dachgeschoss, bereiten letzte Arbeiten im Außenbereich vor.

In nur fünf Monaten entwickelte sich eine Stammkundschaft

Ein Café mitten in einer Krise zu eröffnen, kann das gut gehen? Katrin Müller zeigt: auf jeden Fall. „Es lief überraschend gut. Sehr gut“, sagt sie. „In den nur fünf Monaten, die wir bis zum zweiten Lockdown geöffnet hatten, hat sich sogar schon eine Stammkundschaft entwickelt.“ Ihr Café zeichnet sich durch seinen Vintage-Charme aus, durch aufgearbeitete alte Möbel und einen denkmalgeschützten Jugendstil-Ofen in Türkis-Grau. Im Innenraum und auf einer Terrasse finden die Gäste Platz.

Hoffen von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten

Donnerstags bis sonntags, zwischen 13 und 18 Uhr, bietet Müller eine Auswahl an Kuchen und Torten an, dazu Kaffeespezialitäten und leichte alkoholische Getränke wie Weißwein oder Aperol – wenn die Cafés geöffnet haben dürfen. Über den Winter gab es keine Angebote für Außer-Haus-Verkauf im Café Nocheinmal – und darüber ärgert sich die Betreiberin jetzt. „Ich habe das unterschätzt“, sagt sie. Denn von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz hoffte sie, dass sie bald wieder öffnen kann. Daraus wurde nichts. 26 Weihnachtsstollen hatte sie für das Weihnachtsgeschäft gebacken, das dann ausblieb.

„Man wartet, hofft und dann wird es wieder nichts“

„Die Planungssicherheit fehlt. Man wartet, beobachtet die Zahlen, hofft. Und dann wird es wieder nichts.“

Um ihre Kuchen und Torten außer Haus verkaufen zu können, hätte Katrin Müller außerdem eine Ausnahmegenehmigung gebraucht. Denn der Verkauf von Kuchen zur Mitnahme ist unter normalen Umständen nur Konditormeistern gestattet, was sie nicht ist. „Und jetzt warte ich, dass es losgeht.“ Wie so viele Gastronomen sitzt sie sprichwörtlich auf glühenden Kohlen, will endlich wieder ran. Und die Kunden auch.

„Schon in der Bauphase wurden wir oft gefragt, wann es denn losgeht. Und das ist jetzt auch so. Wenn Leute am Café vorbeikommen, bleiben sie stehen und rufen herein: ,Wir wollen wieder kommen!’. Das macht Mut.“ Und ans Aufgeben hat Katrin Müller sowieso nie gedacht. Das kam gar nicht in Frage. „Ich bin nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt. Sonst hätten wir dieses Projekt ja gar nicht in Angriff genommen.“

„Das Weggehen fehlt so vielen Leuten“

Der Zuspruch der Luckaer geht Katrin Müller hörbar nah. Sie stößt einen tiefen Atemzug aus. „Es fehlt so vielen Leuten, dieses weggehen können. Egal ob in mein Café oder in andere Restaurants. Nach der Arbeit ein schönes Stück Torte zu essen, einen Aperol zu trinken. Die Leuten möchten das. Und können nicht.“

Die Zeit der Schließung konnten Müller und ihr Partner anderweitig nutzen: Über dem Café entsteht eine kleine Pension mit zwei Doppelzimmern und einer Wohnung für vier Gäste. Wenn die Urlaubssaison losgeht, sollen auch die ersten Besucher im Hause Nocheinmal übernachten können – passend zum Trend des vergangenen Jahres, Urlaub in der Heimat zu machen.

Nocheinmal: Der Name hat mehrere Bedeutungen

Und sobald der Startschuss fällt, ist Katrin Müller bereit. „Ich muss nur alles einkaufen und dann kann es schon losgehen.“ Man hört aus ihren Worten heraus: Das Café Nocheinmal ist ihr Element.

Und der besondere Name? Müller lacht kurz. „Das fragen mich die Gäste auch oft. Der hat eigentlich mehrere Bedeutungen. Zum einen haben wir diesem Haus noch einmal Leben eingehaucht. Und dann wollen wir natürlich, dass die Leute noch einmal wiederkommen.“ Das werden sie. Sobald das Nocheinmal wieder die Pforten öffnet.

Von Katharina Stork