Gößnitz

Es war ein lauter Knall, der Anwohner der Walter-Rabold-Straße in Gößnitz gegen 7 Uhr aufschreckte. Wie sich herausstellte, hatte ein Brandstifter am Freitagmorgen sein Unwesen auf dem Gelände der örtlichen Gärtnerei getrieben. Ein Stapel aus Holzpaletten stand meterhoch in Flammen.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand jedoch schnell löschen. Durch das rasche Eingreifen der Floriansjünger konnte der Brandort schon wenig später übergeben werden, war der Einsatz bereits gegen 8.30 Uhr beendet.

Videoaufzeichnungen zeigen Täter

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte durch Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera eine dunkel gekleidete Person erkannt werden, die sich in Richtung des Bahnhofes entfernt hatte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Parallel laufen die Ermittlungen zu einem weiteren Vorfall auf dem Gärtnereigelände. Denn erst am 11. August hatte ein Unbekannter in den Räumen des Unternehmens verschiedene Schlüssel mitgehen lassen. Darunter einen Fahrzeugschlüssel, mit dem er am Tatort einen blauen Opel Astra Kombi stahl.

Von Kay Würker