Altenburg

Wenigstens im zweiten Anlauf hatte Petrus ein Einsehen. Das zweite Konzert des Klassik-Open-Airs bescherte den Zuhörern auf dem Altenburger Markt einen wohligen, wahrlich lauschigen Sommerabend. Genau so, wie sich eine „Gypsy-Night“ anfühlen sollte.

Ein Gläschen Wein bei guter Musik: Tomasz Kobel und Anna Herrmann lassen sich’s gut gehen. Quelle: Mario Jahn

Tags zuvor hingegen mimte der Wettergott den Spielverderber. Gegen 19 Uhr schüttete es wie aus Kannen, was alle Gäste des Ratskellers fürs Abendessen in die Innenräume zwang. „Nur ein Ehepaar hat wirklich eisern unterm Sonnenschirmen ausgehalten“, erzählt Geschäftsführerin Daniela Wolf. Die rund 500 Stühle auf dem Markt trieften vor Nässe. Doch kaum hatte Petrus die Schleusen geschlossen, rückten Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Theater mit Handtüchern und Lappen an, um sie trocken zu wischen. „Das haben die Gäste sehr anerkennend honoriert“, berichtete Susanne Stützner, Referatsleiterin im Kulturmanagement der Stadtverwaltung.

Regenumhänge aus der Prinzenraub-Reserve

Und sie mussten noch mal ran. Denn punkt 21 Uhr, als der Dirigent zum ersten Mal den Taktstock hob, begann es erneut zu regnen. Aufgespannte Regenschirme aber versperren bekanntlich die Sicht. Da nicht jeder Zuschauer einen Regenumhang mitgebracht hatte, kam die eiserne Reserve der Altenburger Prinzenraub-Festspiele zum Einsatz. „Wir hatten uns damals zu Festspiel-Zeiten sehr gut damit eingedeckt“, so Stützner. Wer ein Cape brauchte, bekam es am Freitag sogar geschenkt. Noch ein Pluspunkt beim Publikum.

Farbenfreude im Regenwetter: Wer keinen Umhang dabei hatte, bekam ein Exemplar geschenkt. Quelle: Mario Jahn

Die wichtigste Nachricht für die Gäste: Es wird gespielt – keine wetterbedingte Absage. Das Publikum erlebte ein Programm, das es so in Altenburg noch nicht gegeben hatte. Ein kleines, ungarisches Ensemble unter Leitung eines der größten Geiger der Gegenwart, Roby Lakatos, ergänzte das einheimische Philharmonische Orchester bei der Interpretation sogenannter Gypsy-Musik – der Begriff „Zigeunermusik“ wurde bewusst vermieden.

Lakatos gilt als Geiger mit den schnellsten Fingern der Welt. Selbst Yehudi Menuhin, der große amerikanische Geiger, pries ihn als einmalig, weil er nicht nur die klassischen Violinkonzerte mit höchster Meisterschaft interpretiert, sondern auch den Jazz und seine ungarische Folklore und hier vor allem den Csardas. Er ist der „König des Csardas“ und setzt die Linie seines Urahns in siebter Generation fort, der als Begründer der ungarischen „Zigeunermusik“ galt und von Beethoven als solcher extra benannt wurde.

Roby Lakatos vereint Klassik, Jazz und romantische Sinti-Musik. Quelle: Mario Jahn

In Altenburger Konzert trumpfte Lakatos fulminant auf, als er ungarische Gypsy-Weisen mit Jazz und klassischer Musik verband und dies alles in neuer Ausdruckskraft erstrahlen ließ. Lakatos bot eine schöne Balance zwischen lyrisch, leidenschaftlich und jazzig. Lakatos zauberte ein Feuerwerk der Virtuosität, das unbeschreiblich ist. Er ist ein universeller Musiker, der brillante Technik mit improvisatorischer Kreativität und kompositorischer Kraft verbindet. Ihn zu erleben, ist ein Ereignis, das unvergessen bleibt.

Und Roby Lakatos war nicht allein nach Altenburg gekommen. Sein Orchester bilden ein weiterer Violinist, ein Kontrabassist, ein Gitarrist, ein Pianist und der Zymbalist Jenö Lisztes. Was dieser bei der Interpretation von Rimski-Korsakows „Hummelflug“ und in einem anschließenden Zymbal-Solo in nicht zu überbietender Weise leistete, ist das absolut Mögliche, wie auch das Geigenspiel seines Chefs Lakatos.

Roby Lakatos hatte sein eigenes Orchester mitgebracht, inklusive Gitarre und zweiter Violine. Quelle: Mario Jahn

Ich habe in Hunderten von Rezensionen noch nie eine Interpretation als absolut Beste und nicht zu Überbietende bezeichnet und weiß, dass dies in der Kunstkritik abgelehnt wird. Ich bleibe trotzdem bei dieser Einschätzung.

Das Philharmonische Orchester des Altenburg-Geraer Theaters gab einleitend die Ouvertüre zur Operette „Der Zigeunerbaron“ und begleitete die Solisten wie gewohnt sicher, was diesmal nicht so ganz einfach war. Es wurde geleitet von dem jungen ungarischen Dirigenten Peter Dobszay, der vor drei Jahren zum ersten Mal vor diesem Orchester stand und das Eröffnungskonzert des Projektes „Zukunftsmusik ostwärts“ leitete. Die 1. Konzertmeisterin des Orchesters, Judith Eisenhofer, interpretierte mit Roby Lakatos den Csardas von Monti und bestand den Vergleich mit Bravour.

Jeweils rund 400 Gäste kamen am Freitag und Samstag. Quelle: Mario Jahn

Ein Wermutstropfen dieses klangvollen Wochenendes in Altenburgs guter Stube: Rund ein Drittel des Eintrittskarten-Kontingents blieb ungenutzt. Dabei war die Ticketzahl entsprechend dem Anfang Juni vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzept bereits auf 600 beschränkt – die jeweils 100 Gäste des Ratskellers inklusive. Das Theater meldete für Freitag 400 verkaufte Tickets, für den Samstag 420.

Während der Ratskeller als einziges der drei geöffneten Gastronomie-Betriebe Reservierungen angenommen hatte und ausgebucht war, waren das Eiscafé Venezia und die Cocktailbar „Glühwürmchen“ auf Laufkundschaft angewiesen. Die blieb am Freitag verständlicherweise weitgehend aus. Auch der Ratskeller packte den mobilen Tresen gleich wieder ein. Der Sonnabend entschädigte die Gastronomen glücklicherweise zumindest etwas, denn der Aufwand war für alle nicht unerheblich.

Stargast Roby Lakatos Roby Lakatos ist in Budapest geboren und gehört zur siebten Generation direkter Nachfahren des ungarischen „Zigeunergeigers“ János Bihary, dessen Werke bis heute das Bild ungarischer Nationalmusik prägen und von dessen Musik sich unter anderem Franz Liszt inspirieren ließ. Roby Lakatos hat sich als Violinist mit Virtuosität und Improvisationstalent einen Namen gemacht, tritt inzwischen in den großen Konzertsälen der Welt auf. Weitere Gypsy-Nächte gibt es am Mittwoch, 7. Juli, sowie am Donnerstag, 8. Juli, jeweils um 20 Uhr auf der Hofwiesenpark-Bühne in Gera. Es gibt noch Karten.

Laut Hygienekonzept musste dem Markt übrigens Maske getragen werden, die nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden durfte. Zahlreiche Ordnungskräfte verstanden da keinen Spaß, ermahnten reihenweise Besucher, den Mund-Nase-Schutz korrekt aufzusetzen. Ob sie auch Theater-Chef Kay Kuntze und Landrat Uwe Melzer darauf hinwiesen, die sich nicht immer an die Vorschrift hielten, ist nicht bekannt.

Von Ellen Paul und Manfred Hainich