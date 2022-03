Erstaufnahme für Ukraine-Flüchtlinge: Ponitz wird Anlaufstelle im Altenburger Land

Ponitz

In ordentlicher Reihe stehen die Feldbetten im Dorfgemeinschaftsraum Ponitz. Die Gemeinde ist bereit, alles ist fertig für den ersten Bus mit ukrainischen Geflüchteten, der am Donnerstagabend ankommen soll. Die Nachricht, dass der erste Bus auf den Weg ins Altenburger Land ist, kam für den Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) erst tags vorher und überraschend. Das Landratsamt hatte angefragt. Die Gemeinde Ponitz ist, nach dem Hochwasser 2013, für Krisen gut ausgestattet – unter anderem mit 150 Feldbetten. Ein Teil davon kam erst vergangenes Jahr in Ahrweiler zum Einsatz.

Der Grund für die nun sehr akute Situation ist eine Nachricht des Thüringer Landesverwaltungsamtes an das Landratsamt: Jeden zweiten Tag hätten Landkreise und kreisfreie Städte in Thüringen nun mit einem Bus voller Geflüchteter zu rechnen, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Weiter heißt es, die Zuweisung erfolge direkt und ohne vorherige Abfrage eventueller freier Kapazitäten.

Krisenmanager: Für Bürgermeister Marcel Greunke kam die Anfrage des Landratsamtes sehr kurzfristig. Quelle: Mario Jahn

In Ponitz musste es daher schnell gehen. Und die kleine Gemeinde mit ihren 1600 Einwohnern zeigt sich auch in spontaner Lage handlungsfähig. Gemeinschaftlich wurden die Betten aufgestellt, über die „Ponitz.App“ habe man die Bürger informiert, so Greunke. „Es fehlte an ein paar Decken, aber das Problem war heute früh auch schon erledigt.“ Dank der Spendenbereitschaft der Ponitzer und der einfachen Kommunikation per App. Das sei, so Greunke, beeindruckend gewesen. Das Netzwerk in der Gemeinde funktioniert, der Wille zum Helfen ist da.

Die Spenden der Ponitzer kamen in kürzester Zeit an. Quelle: Mario Jahn

Krisenmodus ist in Ponitz nicht neu

Wie lange die geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen in Ponitz bleiben, kann Greunke nicht sagen. Ziel sei es in Ponitz zunächst eine erste Registrierung und Aufnahmestelle zu schaffen. Wie es dann weiter geht, zeige sich, sagt Greunke. Er ist selber bereits 20 Jahre im Katastrophenschutz der Feuerwehr tätig. Ausnahmesituation sind ihm nicht fremd. Jetzt gerade, so Greunke, funktioniere man daher erstmal nur. Unklar ist auch die Frage, wie viele es werden. Einige geflüchtete Ukrainer seien bereits in Ponitz angekommen. Im Bus, schätzt Marcel Greunke, könnten um die 50 Personen sein. Die Sprachbarriere bricht man in Ponitz übrigens mit der Hilfe der Nachbarn aus Meerane. Russische Restaurantbetreiber sind zum Übersetzen bereit.

Quer über den großen Dorfplatz, in der Küche des Schlosses, hat Christiane Mehlig alles vorbereitet. Vor der Tür stehen Schilder, in englisch und ukrainisch wird informiert, was es hier gibt: Essen und Getränke. Mehlig, vom Förderverein Renaissanceschloss Ponitz, hatte vor der Ankunft der Ukrainer überschlagen, was gebraucht wird, und dann die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr losgeschickt, zum Einkauf. „Mit einer langen Liste“, sagt sie.

Christiane Mehlig wird erstmal für die Ukrainer kochen. Quelle: Mario Jahn

Sie bekocht die Geflüchteten. Einfache Gerichte, die jedem schmecken. „Aber nichts Russisches oder Ukrainisches“, sagt sie. Dafür: Spirelli mit Tomatensoße, das schmecke auch den Kindern. Für sie ist der Einsatz selbstverständlich, wie auch für alle anderen, meint Mehlig. Das Mitgefühl liegt in ihrer Stimme: „Was sollen wir jetzt auch anderes tun, als zu helfen.“

Weitere Erstaufnahmestellen werden eingerichtet

Die Ponitzer Erstaufnahmeeinrichtung ist nicht die einzige, die nun in kurzer Zeit geschaffen wurde, doch die Anlaufstelle für den ersten Bus. Wie es aus dem Landratsamt heißt, wurde auch die Altenburger Pierer-Schule umfunktioniert und von Mitarbeitern der Verwaltung und dem THW mit 80 Feldbetten ausgestattet.

Auch in der Gemeinde Treben im Norden des Landkreises wird eine Aufnahmestelle eingerichtet. Die Alte Mälzerei soll hier zentraler Punkt werden. Um die Versorgung in den Aufnahmestellen beziehungsweise Unterkünften wird sich das Landratsamt kümmern, heißt es aus dem Amt.

Von Vanessa Gregor