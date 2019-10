Erste Bürgersprechstunde beim Altenburger Landrat gut angenommen

Altenburg

Am Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 17 Uhr hatte Landrat Uwe Melzer ( CDU) erstmals zu einer Bürgersprechstunde in sein Büro im Landratsamt eingeladen. Der Bitte, Termine im Vorhinein zu vereinbaren, kamen 15 Bürger nach, wodurch mit drei spontan gekommenen Bürgern Ausweichtermine vereinbart werden mussten, wie Sprecherin Jana Fuchs informierte. Die persönlichen Gespräche mit dem Landrat nahmen jeweils eine gute halbe Stunde ein, wobei Landrat Melzer die jeweiligen Anliegen der Bürger protokollierte und die zu bearbeitenden Anfragen an die zuständigen Fachdienste weiterleitete, die sich der Bearbeitung widmen werden und den Bürgern eine Antwort zukommen lassen.

Nächste Sprechstunde für 2020 in Planung

Die Gründe der Bürger, den Landrat aufzusuchen, waren vielfältig: „Ein paar sind einfach gekommen, um den Landrat einmal persönlich kennenzulernen“, so Sprecherin Fuchs. Zur Sprache kamen außerdem die Themen Schülerbeförderung, Kinderbetreuung und das aktuelle Problem Lehrermangel. Nach derartig hoher Terminnachfrage steht nun im Landratsamt die Überlegung im Raum, im ersten Halbjahr 2020 eine weitere Sprechstunde abzuhalten.

Von OVZ