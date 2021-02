Erste Hürde ist genommen: Meuselwitz vergibt Stadtfest

Meuselwitz

Der Meuselwitzer Kulturausschuss hat den Weg für die Vorbereitungen zum diesjährigen Stadtfest frei gemacht. Die breite Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte am Dienstagabend in der Orangerie der Vergabe der Feierlichkeiten zu. Wie in den zurückliegenden Jahren hatte es auch in der jüngsten Ausschreibungsrunde nur einen Bewerber um die Ausrichtung gegeben. Anders als bisher handelte es sich dabei allerdings dieses Mal nicht um die Heribert & Max Benndorf GbR aus Schmölln. Stattdessen warf die ES Getränke aus Göllnitz ihren Hut in den Ring – und erhielt nun den Zuschlag.

Wenig Diskussionsbedarf, zügige Debatte

Angesichts der besonderen Herausforderungen, die die Corona-Pandemie an Veranstalter stelle, sei man froh, dass sich ein Bewerber gefunden habe, der bereit sei, in die Planungen zu starten, war auf LVZ-Nachfrage aus den Reihen des Ausschusses zu hören. Entsprechend gering war der Diskussionsbedarf. Die Debatte sei so zügig verlaufen wie lange nicht mehr, hieß es. Nun könnten die Vorbereitungen zum großen Jubiläum starten.

Zweiter Anlauf für das Jubiläum

Eigentlich sollte in der Schnauderstadt bereits im vergangenen Jahr mit großem Programm die 30. Auflage des Stadtfestes über die Bühne gehen. Die Corona-Pandemie machte die Pläne jedoch zunichte. Als Ausgleich hatte der Veranstalter Ende September zur „Meuselwitzer Herbstmusik“ geladen. Dauerregen am Samstag hatte indes den Besucherzuspruch deutlich gedrückt (LVZ berichtete jeweils).

