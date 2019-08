Ehrenberg

Die Vermarktung des Eigenheimstandortes „Zur Fasanerie“ im Altenburger Ortsteil Ehrenberg ist im ersten Anlauf auf eine durchwachsene Resonanz gestoßen. Im Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung, die im Mai begann, gebe es für fünf der insgesamt zehn zum Verkauf stehenden Baugrundstücke Interessenten. Das teilte am Donnerstag die Stadtverwaltung mit. Mit den Bauwilligen werde nun über einen Grundstückskaufvertrag verhandelt, danach hat abschließend der Stadtrat zu entscheiden.

Der neue Eigenheimstandort entsteht anstelle einer früheren Kleingartenanlage, die 2014 beräumt wurde. Im Frühjahr 2017 beschloss der Stadtrat den entsprechenden Bebauungsplan, bis Mai 2018 währte die Erschließung mit Versorgungsleitungen und Straßenbau. Danach blieb es monatelang ruhig um das etwa 1,2 Hektar große Areal, was unter anderem eine Protestaktion von SPD-Stadträten auslöste.

Junge Familien erwünscht

In dem Wohngebiet sollen vor allem junge Familien sesshaft werden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass es in Ehrenberg sowohl einen Kindergarten als auch eine Grundschule gibt. Inwieweit das auf die ersten fünf Interessenten zutrifft, dazu machte die Stadtverwaltung am Donnerstag keine Angaben. Dass tatsächlich mit jedem Kaufwilligen ein Vertrag abgeschlossen wird, ist ohnehin noch nicht sicher. Die Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten war vonseiten der Stadt unverbindlich, eine Pflicht zum Verkauf an die Interessenten besteht demnach nicht.

Zweite Ausschreibung startet

Allerdings ist soeben Runde zwei der Ausschreibung gestartet, um weitere Grundstücksanfragen zu bekommen. Zur Auswahl stehen aktuell noch fünf Flächen mit Größen zwischen 854 und 988 Quadratmetern. Die Liegenschaften werden für Kaufpreise zwischen 26 800 und 31 700 Euro offeriert, wobei im Falle mehrerer Interessenten pro Grundstück das Höchstgebot zählt. Die Ausschreibung läuft diesmal mit rund zwei Monaten Dauer etwa doppelt so lang wie im ersten Anlauf – bis zum 25. September können Angebote abgegeben werden, heißt es aus dem Rathaus.

Der Ausschreibungstext samt Lageplan steht online auf der städtischen Homepage.

