Erste Saisoneröffnungs-Gala im Altenburgeer Theaterzelt am 19. September

Das Theater Altenburg Gera startet mit vollem Programm in die neue Spielzeit 2020/21, aber unter besonderen Umständen. Zur Eröffnungsgala wird gleich mehrfach geladen, weil mit Abstand aktuell nur rund 25 Prozent der Plätze belegt werden können, teilte die Einrichtung mit.

Im Theaterzelt Altenburg finden die Saisoneröffnungen am Sonnabend, 19. September, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 20. September, um 18 Uhr und am Freitag, 25. September, um 19.30 Uhr statt. Die Termine in Gera sind der 12., 13., 18., 26. und 27. September.

Als eingespieltes Moderatorenteam begrüßen Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin das Publikum. Zur Eröffnungsgala präsentieren Künstlerinnen und Künstler aller fünf Sparten Ausschnitte aus Gioacchino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“, Albert Lorzings „Der Wildschütz“, Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“, Dorit Linkes „Jenseits der blauen Grenze“, Stephen Trasks „Hedwig and the Angry Inch“, Gian Carlo Menottis „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“, Nils Christes „SYNC“ aus dem Ballett „Impulse“, Mischa Spolianskys „Lila Lied“ aus „Liebe macht frei“ sowie Gerd Natschinskis „Mein Freund Bunbury“. Die musikalische Leitung haben Thomas Wicklein, Yury Ilinov und Olav Kröger. Mit dem vielfältigen Programm will das Theater zeigen, was trotz Einschränkungen alles möglich ist und wie kreativ man auch und gerade in Krisenzeiten sein kann.

Karten gibt es in der Theaterkasse, telefonisch unter 03447 585160 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.

