Erste Sichtungen: Gefräßiger Chinese in den Gärten des Altenburger Landes

Altenburg

Bereits im Barock war ein kunstvoll geschnittener Buchsbaumstrauch die Zierde manch herrschaftlichen Parks. Auch heute sind liebevoll gepflegte Hecken aus Buchs ein Hingucker in vielen Gärten und auf Friedhöfen. Doch diese Kleinode sind bedroht. Der Buchsbaumzünsler, ein ursprünglich in China heimischer Falter, hat vielerorts schon für enorme Schäden und Kahlfraß gesorgt. Inzwischen ist das Insekt auch im Altenburger Land angekommen.

Buchsbaumzünsler an sechs Orten aufgetaucht

„Bis jetzt sind mir sechs Sichtungen bekannt“, berichtet Mike Jessat, Chef des Kreisverbandes des Naturschutzbundes ( Nabu) und Direktor des Mauritianums. Die erste Begegnung hatte er im eigenen Garten, sagt Jessat, der inzwischen auch von Zünslern in Meuselwitz, Wintersdorf, Zschernitzsch und Altenburg weiß. Noch vor rund zwei Jahren gab der Nabu bekannt, dass es in Thüringen keine Buchsbaumzünsler gibt. Jedoch rechneten die Naturschützer schon damals damit, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis sich die Raupen auch hier durchs Immergrün des Buchsbaums fressen. Fangen sie erst einmal damit an, bleibt oft nur ein Gerippe der Pflanze übrig. So sei vom einzigen natürlichen Buchsbaumwald Deutschlands bei Grenzach in Baden-Württemberg praktisch nichts mehr übrig, schildert Jessat.

Die Raupen des Zünslers fressen die Buchsbäumchen ab. Quelle: Catrin Steinbach

Den Klein- und Landschaftsgärtnern bleibt wohl nichts anderes übrig, als auf andere Pflanzen umzusteigen. „Es gibt zwar Möglichkeiten, den Zünsler zu bekämpfen – mit Gift oder auch mechanisch. Dazu gibt es etliche Tipps im Internet. Aber das wird ein Kampf gegen Windmühlen“, meint Jessat. Was daran liege, dass die Tiere, die über Buchsbaumimporte eingeschleppt und über den Pflanzenverkauf verbreitet werden, hierzulande keine natürlichen Feinde haben. Das hat zwei wesentliche Gründe: „Zum einen sind die Raupen leicht giftig, weil sie den giftigen Buchsbaum fressen. Andererseits gehören sie nicht in das einheimische Gefüge“, erklärt Jessat.

Ein Nullsummenspiel für die Biodiversität

Infolgedessen bringen Buchsbaumzünsler wie auch andere Neozoen wenig oder nichts für die heimische Biodiversität. Das heißt, sie wirken zwar in gewissem Umfang dem Rückgang der Biomasse der Insekten entgegen, sind dabei aber gleichsam ein Nullsummenspiel, weil sie nicht in den hiesigen Lebensraum gehören. Potenzielle Fressfeinde erkennen diese Insekten nicht als Futter.

Damit können sie auch nicht viel dazu beitragen, die natürliche Artenvielfalt der Insekten zu stärken. Wie es um diese bestellt ist, soll die Zählaktion „Insektensommer“ analog zur Stunde der Sommer- oder Wintervögel aufzeigen. In diesem Jahr fand die Aktion zum zweiten Mal statt. Allerdings nahm augenscheinlich nur ein Bürger aus dem Altenburger Land teil, zählte im August unter anderem 32 Feuerwanzen, 4 Siebenpunkt-Marienkäfer, 3 Ackerhummeln und 3 Distelfalter. „Aus diesen Zahlen lässt sich natürlich noch nichts schlussfolgern. Dafür müssen nun erst einmal fünf bis zehn Jahre lang Daten erhoben werden“, erklärt Friedhelm Petzke vom Nabu-Landesverband.

Zählaktion verbessert die Artenkunde

Die Aktion sei dennoch wichtig. Schließlich braucht es belastbare Daten, um in der Zukunft Schlüsse ziehen zu können. Hinzu komme, dass sich gezeigt habe, dass die Artenkenntnis in der Bevölkerung zurückgegangen ist. Beim Zählen würden sich die Leute zwangsläufig mit den Arten beschäftigen. „Letztlich kann man ja nur schützen, was man kennt“, argumentiert Petzke.

Mauritianum bittet um Mithilfe

In diese Richtung zielt ein Stück weit auch der aktuelle Aufruf des Mauritianums, Buchsbaumzünsler-Sichtungen zu melden. „Wir bitten darum, uns zu mitzuteilen, wo die Insekten aufgetaucht sind, denn als Museum dokumentieren wir, was in unserer Landschaft passiert“, erläutert Jessat. Diesbezüglich stehe das Jahr 2019 für den Erstnachweis des Falters im Altenburger Land. „Aber es ist gut möglich, dass die Tiere hier schon seit ein, zwei Jahren oder länger existieren, nur eben nicht als Buchsbaumzünsler erkannt wurden.“

Sichtungen können an info@mauritianum.de gemeldet werden.

Von Jörg Reuter