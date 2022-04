Erster Altenburger Ostermarsch: Geflüchtete aus der Ukraine bitten um Hilfe

Altenburg

Mit einem überschaubaren Teilnehmerfeld dafür aber meinungsstark bahnte sich am Samstagvormittag der erste Altenburger Ostermarsch seinen Weg durch die Straßen der Skatstaat. Auf ihren Fahnen und Transparenten die Forderungen „Frieden für alle Länder dieser Erde“ und „Verhandeln statt Schießen“. Aber auch die ukrainischen Farben waren präsent. Rund 20 Personen hatten sich der Friedensdemonstration angeschlossen, beinahe die Hälfte von ihnen geflüchtete Frauen aus der Ukraine.

Beten für eine Welt ohne Bombenalarm

Gegen 10 Uhr war der Tross am Bahnhof gen Markt gestartet, begleitet von zwei Polizeiwagen. Vorne weg: Barbara Ebert, Gründerin der Friedensgruppe Give Peace a Chance und Initiatorin der österlichen Demonstration in Altenburg. „Die Ostermärsche sind ein wichtiges Zeichen für den Frieden – natürlich auf Grund der prekären Situation in der Ukraine, aber auch wegen der Kriege überall sonst in der Welt“, sagte die 74-Jährige.

Um auf das geschehende Unrecht in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen, hatten sich auch rund zehn Ukrainerin dem Ostermarsch angeschlossen. „Ich will Frieden in der Ukraine, und dass der Krieg schnell beendet wird. Ich hoffe, dass uns die EU-Staaten dabei helfen werden“, sagte Maria Alatortseva, die vor etwa einem Monat mit ihren Töchtern aus Kiew geflüchtet war. „Und wir wollen uns bei Deutschland bedanken, was es für uns getan hat. Und wir beten für eine Welt ohne Waffen und ohne Bombenalarm“, pflichtete die ebenfalls aus Kiew geflüchtete Iuliia Pospielova bei.

Auch geflüchtete Frauen aus der Ukraine nahmen am Ostermarch teil. Quelle: Mario Jahn

Kritik an Rüstungspolitik

Das Vorhaben der Regierung nun in die Rüstung investieren zu wollen, kann so manch Demonstrierender jedoch nicht nachvollziehen. „Wir fragen uns, wo das Geld jetzt herkommt. Denn vorher war anscheinend keines da, um armen Ländern zu helfen. Und auch die unterschiedliche Behandlung von Flüchtlingen 2015 und heute ist nicht richtig“, finden etwa Ursula und Rainer Frenzel. „Die Kriege interessieren die Menschen halt erst, wenn das Klopapier knapp wird. Wenn Flüchtende im Mittelmeer ertrinken, ist das in den Nachrichten nur noch eine Randnotiz“, unternimmt Brita Müller-Weiske einen Erklärungsversuch.

Gegen 10.45 Uhr setze Organisatorin Barbara Ebert auf dem Markt ihr Megafon zu einem letzten Apell an: „Ich will frieden – einfach nur Frieden!“, rief sie mit leicht zittriger Stimme aber voller Überzeugung in die Flüstertüte. Und dafür sei es wichtig, dass auch Kleinstädte Flagge zeigten.

Von Tim Niklas Herholz