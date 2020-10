Erster Christopher Street Day in Altenburg geplant

Altenburg

Im Sommer 2021 sollen bunte Regenbogenflaggen den Altenburger Markt schmücken. Der Christopher Street Day wird nun auch nach Altenburg kommen. Neu ist die Bürgerrechtsbewegung aber nicht. Schon seit mehreren Jahren wird der CSD in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Köln von verschiedensten Menschen der LSBTIQ Community – also Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Trans-, Inter- und Queer-Bewegungen – zelebriert. Auch in Thüringen wurde schon in Städten wie Erfurt, Gera und Jena der Christopher Street Day gefeiert. Das queere Fest soll für Geschlechtergerechtigkeit sowie präventiv gegen Homo- und Transphobie stehen.

Besonders setzt sich Queer-Aktivist Torge Dermitzel für die Bürgerrechtsbewegung ein. „Ich bin selber ein Teil dieser Community und musste Homophobie am eigenen Leib erfahren. Ich habe schon Morddrohungen über Instagram bekommen. Als ich einmal Nagellack in Altenburg auf den Fingernägeln hatte, wurde ich lautstark als Schwuchtel beschimpft. Seitdem kleide ich mich hier maskuliner“, erklärt der junge Linke-Wahlkreismitarbeiter. Er beschreibt das Altenburger Land eher als konservativ.

„Wir wollen den Menschen die Angst nehmen“

Auch im Vergleich zu vielen Großstädten fehlt Altenburg die Aufklärung und Normalisierung des LSBTIQ-Themas. Eine Szene, die in Altenburg explizit angesprochen werden soll, gibt es laut dem Dermitzel jedoch nicht. „Das Fest soll sich nicht an Gruppen richten, sondern an viele einzelne Personen. Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, so zu sein, wie sie sind. Ebenso wollen wir das Thema normalisieren und das Gefühl vermitteln, dass niemand allein ist. Es soll kein Extrem mehr sein, schwul zu sein“ erklärt er.

Auch mit Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) wurde schon über das Vorhaben im Sommer gesprochen. Laut Dermitzel hat er sich im Gespräch zufrieden mit den Plänen gezeigt und sicherte seine Unterstützung zu. Auch eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien sei vorgesehen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD oder der Starken Heimat ist allerdings ausgeschlossen. Von anderen Vereinen oder Gruppen wird dem Vorhaben allerdings noch nicht unter die Arme gegriffen.

Helfer für Vorhaben gesucht

Bis jetzt arbeitet Dermitzel nicht allein, sondern mit Ivy Bieber vom Integrativen Zentrum Futura zusammen an der Planung des Projekts. „Wir haben leider keine weiteren Vereine, die uns in unserem Plan unterstützen. Wir suchen immer nach Leuten, die uns helfen“, schildert der zugezogene Altenburger.

Das Fest soll hauptsächlich auf dem Markt stattfinden und mit Beratungsständen, Musikern und Cabarets zum Leben erweckt werden. „ Wir möchten einfach, dass die Menschen keine Angst mehr haben müssen, sich zum Beispiel zu outen. Die Demonstration soll dafür da sein, um zu spüren, wie es ist, ein Teil dieser Community zu sein“.

CSD soll schöner Tag für alle in Altenburg werden

Viele Mitmachaktionen werden diesen Tag prägen. Natürlich soll es ein schöner Tag für alle in Altenburg werden. Jeder Mensch ist herzlichst zum CSD eingeladen. Selbstverständlich dürfen auch Heterosexuelle die queere Veranstaltung besuchen. „ Mit solchen Demonstrationen muss einfach aufgeklärt werden. Homosexualität ist nicht ansteckend und definitiv auch nicht strafbar“, bekundet Dermitzel.

Am 14.Oktober trifft sich das neu gebildete CSD-Bündnis erstmalig im Büro des Linke-Landtagsabgeordneten Ralf Plötner. Aktuell ist der Christopher Street Day Altenburg für Juli 2021 geplant.

Von Lisa-Marie Meyner