Erster Corona-Ausbruch in Altenburger Pflegeheim

Erstmals ist es in einer Pflegeeinrichtung des Altenburger Landes zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Betroffen davon ist das Senioren- und Pflegeheim Magdalenenstift. Dort war bereits am 15. Mai eine Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet worden. Das bestätigte Dirk Keiner, der Geschäftsführer des evangelisch-lutherischen Magdalenenstifts, der OVZ auf eine Anfrage. Seinen Worten zufolge war die Frau entsprechend der Richtlinien des Stifts nach den ersten Symptomen zu Hause geblieben und habe umgehend ihren Hausarzt konsultiert. Nach dem Testergebnis sei sie zu Hause in Quarantäne geblieben.

Besuche wurden ausgesetzt

Nach der Information über das positive Testergebnis habe Keiner noch am selben Tag weitere Vorsorgemaßnahmen eingeleitet. Das Betreuungsteam und einige weitere Mitarbeitende mit möglichem Kontakt zur Betroffenen seien vorsorglich zu Hause geblieben. Das geplante Besuchskonzept wurde ausgesetzt.

Am 18. Mai wurden gemeinsam mit dem Gesundheitsamt vorsorglich alle Bewohner und Mitarbeitenden getestet, die einen möglichen Kontakt zu der Betroffenen gehabt haben könnten. Am 21. Mai wurden daraufhin bekannt, dass eine zweite Mitarbeiterin aus dem Betreuungsteam positiv auf das Virus getestet worden war. Sie war bereits vorsorglich seit dem 16. Mai zu Hause geblieben, wo sie sich seitdem weiterhin aufhält.

58 von 59 Tests waren negativ

Alle anderen 58 Tests seien negativ gewesen, und es gebe keine Krankheitszeichen bei Bewohnern und Mitarbeitenden, erklärte Keiner. „Wir hoffen, dass die Infektionskette durch die schnellen Maßnahmen frühzeitig unterbrochen wurde. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Wir sind sehr achtsam und setzen die Vorsorgemaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter verantwortungsbewusst um. Dabei steht das Wohlbefinden unserer Heimbewohner im Vordergrund,“ erklärte er.

Ganzes Team nach Hause geschickt

Nach Bekanntwerden des zweiten positiven Tests habe er eine ganzes Team, bestehend aus sieben Mitarbeitern, aus dem Dienst herausgenommen. Das konnte man sich leisten, weil die Einrichtung zum Glück über eine gute Personalausstattung verfüge.

Am Dienstag dieser Woche seien nun alle Mitarbeiter und Bewohner des zweiten Wohnbereich getestet worden. Abhängig von der weiteren Entwicklung werde er kurz vor Pfingsten gemeinsam mit dem Gesundheitsamt über die Möglichkeiten entscheiden, wie die Besuche wieder aufgenommen werden.

Landratsamt hielt Information zurück

Obwohl das Landratsamt seit dem 15. Mai über den ersten positiven Test in einem Pflegeheim des Kreises informiert war, gab die Pressestelle der Kreisbehörde erst am Dienstagmittag, und damit 12 Tage nach Bekanntwerden, eine Meldung darüber heraus. Dies erfolgte zeitgleich mit den OVZ-Recherchen über die Fälle im Magdalenenstift.

Von Jens Rosenkranz