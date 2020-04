Nach wochenlanger Schließung öffneten am Freitag auch in Thüringen wieder viele kleinere Geschäfte. Wer zu einem langersehnten Einkaufsbummel aufbrach, musste allerdings an einen Mundschutz denken. Denn der ist nun in Thüringen Pflicht. Die OVZ hat sich am ersten Einkaufstag im Altenburger Land umgeschaut.