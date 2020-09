Erster „Kreativstammtisch“ geht in Altenburg an den Start

Altenburg

Reger Betrieb herrschte am Mittwochmittag im Open Lab der Stadtmensch-Initiative in der Moritzstraße: Gut und gerne fünfzehn Gäste hatten sich dort zum ersten „ Kreativstammtisch“ der Skatstadt eingefunden. Neben Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) waren zahlreiche Gründer, Vertreter der Jugend und Kreativschaffende der Einladung gefolgt.

„Wir wollen die verschiedenen Akteure untereinander besser verbinden“, erklärt Filmemacher Hendrik Sadowski die Idee hinter dem Treffen. Hilfe kommt dabei von der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft, die die Stammtisch-Idee finanziell unterstützt. „So können wir erreichen, dass die Treffen für alle kostenlos bleiben.“

Anzeige

Mit Vernetzung gegen Konkurrenzdenken

Doch warum braucht die Szene eigentlich eine engere Vernetzung? „Oft ist es tatsächlich so, dass man als Kreativschaffender gar nicht so genau weiß, welche Kollegen oder Angebote es vor Ort eigentlich noch so gibt“, führt Sadowski aus. Mit dem Stammtisch wolle man die verschiedenen Aspekte der Kreativwirtschaft in und um Altenburg sichtbarer machen. „Dadurch kann man sich im besten Fall auch gegenseitig Aufträge generieren und die Arbeit in der Region halten“, so die Hoffnung. Denn allzu oft, weiß Sadowski, wanderten Aufträge in nahe Großstädte wie Leipzig oder Gera ab, obwohl die passenden Angebote oftmals direkt vor der Haustür zu finden seien. „Deswegen ist die Vernetzung so wichtig – auch um aufzuzeigen, dass Konkurrenzdenken in der Kreativwirtschaft eigentlich fehl am Platz ist.“

Weitere LVZ+ Artikel

Wiederholung fest eingeplant

Entsprechend sind weitere Angebote bereits in Planung – wenn auch zu einer anderen Tageszeit, wie Hendrik Sadowski nicht ohne leichtes Augenzwinkern zugibt: „Ein Treffen zur Mittagszeit ist tatsächlich eher schwierig, da bei vielen Teilnehmern Termindruck herrscht. Das nächste Mal wollen wir daher entspannt auf den Abend ausweichen.“ Das Interesse an einer Wiederholung sei jedenfalls groß gewesen.

Die nächste Gelegenheit zur Vernetzung bietet sich bereits am 22. September. Dann wird im Open Lab in der Moritzstraße zum nächsten Unternehmerstammtisch geladen. Interessenten können sich für Details vorab bei der Stadtmensch-Initiative melden.

Von Bastian Fischer