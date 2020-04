Altenburg

Die Corona-Pandemie hat nun auch in Altenburg ein erstes Todesopfer gefordert. Ein 85-jähriger Mann, der seit Ende März auf der Intensivstation des Klinikums Altenburger Land behandelt worden war, ist am Freitag in Folge der Coronavirus-Infektion verstorben. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Zugleich zeigt die Statistik für den Landkreis, dass die Summe der aktenkundigen Neuinfektionen nur langsam wächst. Seit Tagen bewegte sich die Zahl der Covid-19-Betroffenen im 30er-Bereich, aktuell sind 41 Infizierte dokumentiert. 23 von ihnen sind bereits wieder genesen, fünf Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung im Altenburger Klinikum. Zwei Patienten müssen gegenwärtig auf der Intensivstation behandelt werden. Damit hat sich die Zahl der in Behandlung befindlichen schweren Verläufe seit der Wochenmitte halbiert.

Von Kay Würker