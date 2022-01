Erstes Drive-In-Testzentrum in Altenburg

Altenburg

Testwillige Altenburger können nun gemütlich Schlange sitzen. Seit Montag markiert ein Baucontainer auf dem Großen Festplatz das erste Corona-Drive-in-Testzentrum in der Skatstadt. Es ist nach Markkleeberg bereits der zweite Standort für Betreiber Nico Löbel. Die OVZ-Redakteurin ist kurz vor 13 Uhr die allererste, die sich von Mitarbeiterin Julia Schupe testen lässt. Doch das beunruhigt Löbel nicht. „In Markkleeberg hat es grob zwei Wochen gedauert, bis der Drive-In angelaufen war.“ Inzwischen teste man 150 bis 200 Leute pro Tag.

Julia Schupe führt die Tests am Drive-In durch. Quelle: Maike Steuer

Zahlen, für die der Standort gegenüber dem Altenburger Theaterzelt genug Platz bietet. Sie sei eigentlich Studentin der Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden, erzählt Julia Schupe, während sie die Daten des Personalausweises ins System eingibt und den Nasenabstrich nimmt, wie es ihr in einer Schulung vorab beigebracht wurde. „Präsenzlehre findet ja an der Uni gerade mal wieder nicht statt. Da ist der Job am Drive-In eine willkommene Abwechslung zum Schreibtisch“, erzählt sie.

Täglich geöffnet

Wochentags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr ist das Fenster des Containers geöffnet. Ob spontan vorbeifahren oder vorher Termin online buchen – beides funktioniert. Das Testergebnis gibt es nach 15 Minuten per Mail als passwortgeschütztes PDF. Eine praktische Sache – erst recht mit Kindern an Bord und bei diesen Witterungsbedingungen ganz besonders.

Von Maike Steuer