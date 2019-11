Erstklässler pflanzen in Rositz eine Flatter-Ulme

Rositz

Insgesamt 24 Erstklässler, die seit September die Grundschule „Insobeum“ in Rositz besuchen, haben am Freitag ihr gärtnerisches Geschick bewiesen: Traditionell pflanzten sie den aktuellen „Baum des Jahres“ in der eigens dafür geschaffenen Parkanlage an der Goethestraße. Aktuell steht nun eine Flatter-Ulme neu im Park, die der Chemnitzer Uwe Kantelberg stiftete, der in seiner Kindheit viel Zeit bei seinen Großeltern in Molbitz verbracht hat.

Tradition seit der Wende

Seit neun Jahren ist die Pflanzaktion immer den aktuellen Erstklässlern vorbehalten. Weitaus länger aber reicht die Tradition insgesamt zurück: Schon seit der Wende wird regelmäßig so ein ausgewähltes Gehölz gesetzt – zumeist durch die jeweiligen Baumstifter.

Von Jörg Wolf