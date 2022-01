Erstmals Impfungen im Altenburger Rathaus während des Wochenmarktes

Altenburg

Am Mittwoch wurde zum ersten Mal eine Impfaktion im Altenburger Rathaus durchgeführt – wieder organisiert von der Stadtverwaltung. Unter dem Motto „Shoppen und Impfen“ konnte der Gang über den Wochenmarkt parallel dazu genutzt werden, sich im kleinen Ratssaal ohne Termin eine Spritze abzuholen. Christiane N. aus Altenburg suchte das Rathaus ganz gezielt auf. „Ich finde, es ist wichtig, dass man geimpft ist. Ich arbeite in einer Behörde mit vielen Menschen und möchte abgesichert sein.“ Am Nachmittag holte sich die 37-Jährige ihre Booster-Impfung. Bei Uwe Kretzschmar am Empfang ließ sie ihre Chipkarte einlesen. Der 59-Jährige fragte den Impfstatus ab, ließ sich den Impfausweis zeigen und prüfte die Vollständigkeit des zweiseitigen Fragebogens, der zuvor auszufüllen war.

Zunehmend mehr jüngere Impfwillige

„99 Leute haben sich bis 15 Uhr impfen lassen, 15 von ihnen waren Erstimpfungen“, erzählte Uwe Kretzschmar, der auch die Zertifikate ausstellte. „Schon eine halbe Stunde bevor es losging, standen rund 20 Leute an.“ Beruflich ist der 59-Jährige eigentlich Straßenplaner. Gestern unterstützte er im Landkreis die elfte Impfaktion seiner Lebensgefährtin Ilka Enders. „Wir wollen, dass wieder Normalität einkehrt“, sagt die Kinderärztin mit Praxis in Freyburg an der Unstrut. „Im Altenburger Land werden nur wenige Angebote gemacht und so fahren wir dorthin, wo wir gebraucht werden.“ Dafür hängt sie am Abend noch zwei Stunden in ihrer Praxis hintenan und bietet Sprechstunden auch an den Wochenenden. Die Impfwilligen im Rathaus waren altersmäßig durchmischt. „Es werden zunehmend Jüngere“, so die Medizinerin.

Von Dana Weber