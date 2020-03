Erstmals kommen zwei Staatssekretäre aus dem Altenburger Land

Erfurt/Altenburg

In der Regierung des neugewählten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) kommen zwar keine Minister aus dem Altenburger Land, aber erstmals zwei Staatssekretäre.

Neben Katharina Schenk aus Altenburg, die erstmals einen solchen Posten im Innenministerium bekleidet (OVZ berichtete), setzt Hartmut Schubert (beide SPD) seinen Job als Finanzstaatssekretär fort, den er bereits seit 2014 innehat. Seit 2015 ist der zudem Beauftragter des Freistaats für E-Government und IT (CIO), was er nun ebenso bleibt. Schubert hat im Januar seinen 60. Geburtstag gefeiert. Außerdem ist der ehemalige Vize-Landrat auch WM- und Oberhofbeauftragter der Landesregierung.

Hartmut Schubert (2.v.r.) im Beisein von Bodo Ramelow und den anderen Staatssekretären, die ihre Ämter fortführen. Quelle: Jacob Schröter

Wichtigste Aufgabe sei nun die Aufstellung des Landeshaushaltes für 2021, sagte Schubert der OVZ. In dem Übergangsjahr bis zu den Neuwahlen wird man sehen, ob man gänzlich neue Akzente zum Beispiel in der Förderpolitik setzen könne. Dass es mit Schenk eine zweite Staatssekretärin aus dem Altenburger Land gibt, finde er gut.

Das geht Schenks bisherigem Vorgesetzten, Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), nicht anders. „ Katharina Schenk folgt ihrer Berufung. Ich freue mich für sie, auch wenn ich sie gern länger hier gesehen hätte“, sagte Neumann, der schon seit einer Woche über den Wechsel Bescheid wusste.

Die Stelle des Citymanagements soll es in bisheriger Form nun nicht mehr geben. „Es war von vorn herein geplant, dass einige Aufgaben an den nun gegründeten Gewerbeverein übertragen werden“, erklärt Neumann. Er strebe eine Schwerpunkt-Verlagerung von wirtschaftlichen zu soziokulturellen Aspekten an, denke dabei an die stärkere Vernetzung der Stadtverwaltung mit Vereinen und Initiativen wie dem Stadtmensch-Projekt.

Von Kay Würker und Jens Rosenkranz