Altenburg

Theaterbesuch – da denken wohl viele an gehobene Veranstaltungen, an Damen und Herren in schicker Garderobe, an edles Interieur, schlicht an das, was man landläufig als einen besonderen Abend bezeichnet. Beim Stichwort Veranstaltungszelt schwingen dagegen eher Bilder von lockerer Atmosphäre und leichter Unterhaltung mit.

Chancen für Macher und Besucher

Blickt man derzeit auf die Theaterzelt-Baustelle auf dem Festplatz, kann man bereits einen Eindruck davon gewinnen, wie gut diese beiden Welten am Ende doch zusammen passen könnten. Die Chancen, die sich hier bieten, sind groß – und die Zeichen stehen gut, dass sie auch genutzt werden.

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Andre Kempner

Für die Theatermacher bietet die ungewohnte Umgebung zahlreiche Möglichkeiten, aus dem gewohnten Trott auszubrechen, in Sachen Inszenierung um die Ecke zu denken, womöglich auch den unmittelbareren Kontakt zum Publikum besser zu nutzen, um an Ende Momente zu erschaffen, die im ehrwürdigen Großen Haus so gar nicht möglich wären. Für das Publikum besteht dagegen die Gelegenheit, neue Facetten „ihres“ Theaters zu entdecken, die eigenen Sehgewohnheiten ein Stück weit zu erweitern, sich ungewöhnlicheren Stoffen und Herangehensweisen zu öffnen. Mit ein wenig Glück holt man so am Ende vielleicht sogar Menschen ins Theater, die bisher um die Hochkultur einen großen Bogen gemacht haben – einfach, weil nun die Zugangsschwelle deutlich niedriger ist.

Hoffen auf zu haltenden Zeitplan

Noch offen ist dagegen, ob die angedachte Sanierung im geplanten Umfang und Zeitrahmen zu stemmen ist. Man wünscht sich, dass das Stammhaus zum Jubiläum im neuen Glanz erstrahlt und entsprechend würdig eröffnet wird. Wobei auch eine zünftige Zeltparty ihre Vorteile hätte. Man darf gespannt sein. b.fischer@lvz.de

Von Bastian Fischer