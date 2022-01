Es geht endlich los: Baustart für Altenburgs erstes stationäres Hospiz

Altenburg

„Seit 13 Jahren kämpfen wir um ein Hospiz für Altenburg. Und jetzt geht es wirklich endlich los.“ Ursula Zippel, Vorsitzende des Fördervereins „St. Elisabeth Hospiz“, kann ihr Glück kaum in Worte fassen. Denn am Donnerstag haben die Hospitalstiftung zu Altenburg als Eigentümer und Bauherr sowie die Diako Hospitalstiftung zu Altenburg gGmbH als künftiger Betreiber den offiziellen Baustart für die Einrichtung verkündet, in der künftig unheilbar kranke Menschen in Würde und Geborgenheit die letzten Wochen oder Monate ihres Lebens verbringen können. Für insgesamt 2,7 Millionen Euro soll das ehemalige Pflegeheim am Hospitalplatz 3 zu einem Hospiz umgebaut werden. Es ist die erste stationäre Einrichtung zur Sterbebegleitung im Altenburger Land und für die Hospitalstiftung die erste in Thüringen überhaupt.

Aus dem ehemaligen Altenpflegeheim am Hospitalplatz 3 soll ein Hospiz werden. Quelle: Mario Jahn

Ursprünglich angedacht war eigentlich ein Neubau. Doch der hatte sich als zu teuer erwiesen. Auch die Nutzung des gleichfalls von der Hospitalstiftung betriebenen Altenpflegeheims in der Geraer Straße war nach Jahren intensiver Vorbereitung letztendlich gescheitert. Im Sommer 2019 fiel dann die Entscheidung für das Gebäude am Hospitalplatz. Doch obwohl die pflegebedürftigen Bewohner in relativ kurzer Zeit ausziehen mussten, tat sich bis jetzt – nichts. Nur hinter den Kulissen wurden zumindest die entsprechenden Anträge gestellt und an den Bauplänen gearbeitet, deren schnelleren Umsetzung nach Aussagen des Bauherrn aber vor allem Corona einen Strich durch die Rechnung machte. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir endlich loslegen können“, so Karsten Stüber, Prokurist der Diako Thüringen, auf der Pressekonferenz.

Eröffnung im Frühling oder Frühsommer 2023

Ehrlicherweise heißt der am Donnerstag verkündete Baustart aber nicht, dass nun ab sofort die Handwerker in dem historischen, 1843 bis 1846 als Schwesternwohnheim erbauten Gebäude das Sagen haben. „Aber in zwei bis drei Wochen wird es soweit sein“, erklärt Architektin Renée Möser, Chefin des beauftragten RJ-Planungsbüros aus Erfurt. Und: Auch wenn die Hospitalstiftung gern in einem Jahr das Band zur Eröffnung durchschneiden würde, scheint Möser angesichts der aktuellen Situation in der Baubranche der Frühling oder Frühsommer 2023 realistischer.

Bis dahin sollen aus aktuell 26 Pflegezimmern in der ersten und zweiten Etage des Hauses zwölf werden. 25 bis 31 Quadratmeter groß und damit auch Platz bietend für Angehörige, die hier eventuell übernachten möchten, für die es zudem zwei Gästezimmer geben soll, erläutert Stüber. Hinzu kommen außerdem Balkons für alle Zimmer, eine große Terrasse sowie ein Bettenaufzug.

So sieht es derzeit im Innern des Gebäudes aus. Die Umbauarbeiten sollen in absehbarer Zeit starten. Quelle: Mario Jahn

Da dies alles an der Rückseite angebaut wird, habe der Denkmalschutz keine Einwände gehabt. Es werde zudem auf jeder Etage einen großen Gemeinschaftsraum mit offener Küche geben, außerdem barrierefreie großzügige Bäder. „Das alles sind besonders mit Blick auf die alte Bausubstanz anspruchsvolle Aufgaben“, bekennt Projektleiter Ralph Mallach. Man könne aber auf der 2012 erfolgten, bereits mit einigen Umbauten einhergegangenen Sanierung aufbauen. Auf jeden Fall bleibe die historische Fassade unverändert.

Erste Bewerbungsgespräche laufen

Die Bauarbeiten sollen bereits von der neuen Heim- und Pflegedienstleitung begleitet werden, für die es laut Stüber gerade die ersten Bewerbungsgespräche gibt. Insgesamt wird das Hospiz 18 Mitarbeiter zählen, denn der Betreuungsschlüssel ist hier doppelt so hoch wie in einem Pflegeheim. Auch werden die Kosten für einen Hospiz-Platz komplett von den Kassen übernommen, es bedarf aber einer ärztlichen Einweisung. Für die Finanzierung ist die Hospitalstiftung trotzdem alljährlich auf Spenden angewiesen – fünf Prozent am Gesamtjahreshaushalt müssen so zusammenkommen.

Für Ursula Zippel ist somit der Baustart das lang erwartete Signal, auf der Suche nach Sponsoren endlich wieder los zu sprinten. Die promovierte Ärztin und ehemalige langjährige Chefin der Kinderklinik im Altenburger Krankenhaus hat nämlich in den letzten zwei Jahren erstmal zwangsweise die Füße still gehalten, da sich kaum Geldquellen erschließen lassen, wenn sich nichts tut. Nichtsdestotrotz sind aber insgesamt bereits 200 000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll für die Innenausstattung des Hospizes verwendet werden, das übrigens genauso heißen wird wie der Förderverein: St. Elisabeth.

Von Ellen Paul