Es regnet rein: Rettungsaktion für das Dach der Kirche in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain

Sie gilt als die schönste der Kirchen des Wieratals: St. Nikolai in Langenleuba-Niederhain. Ihr östlicher Teil mit dem Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert, das Langhaus wurde Ende des 16. Jahrhunderts angebaut. Die reiche Innenausstattung besticht mit prachtvollen Deckenbemalungen, Schnitzereien und einer Ladegast-Orgel von 1903. Unterhalb der Decke schwebt ein Renaissance-Engel aus der Zeit um 1580.

Der Renaissance-Engel um 1580 schwebt unterhalb der Decke vor dem Altar. Quelle: Mario Jahn

Lecks im Dach an mindestens zehn Stellen

Die letzte umfangreiche Innen- und Außenrestaurierung der Kirche war 1985. Inzwischen sind die Dächer von Langhaus und Turm stark sanierungsbedürftig. „Das Dach wurde zuletzt 1974 eingedeckt“, erzählt Thomas Naumann, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. „Leider ist es schon lange undicht, an mindestens zehn Stellen regnet es rein. Wir haben Eimer auf dem Dachboden aufgestellt, um die Kirche irgendwie notdürftig zu schützen.“ Thomas Naumanns Sorge gilt nicht allein der Bausubstanz, die vom eindringenden Wasser in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch die Innenausstattung der Nikolaikirche ist in Gefahr – allem voran die historischen Deckengemälde.

Die Eimer auf dem Dachboden der Kirche sind ein jahrelanger Notbehelf bei Regen. Quelle: Mario Jahn

Kampf um Fördermittel seit 13 Jahren

„Seit 13 Jahren bin ich schon an der Sache dran und kämpfe um Fördermittel. Ich wollte Turm und Dach immer zusammen sanieren lassen, denn der Turm hat die selben Probleme wie das Langhaus“, meint der Niederhainer. Zum Thema Dacheindeckung weiß er zu berichten, dass zwar der damals verwendete Thüringer Schiefer von guter Qualität war, nicht aber die Schiefernägel aus verzinktem Eisen. „Zu DDR-Zeiten waren die Nägel nicht wirklich verzinkt und die schweflige Säure der damaligen Abgase hat das Zink im Laufe der Jahre zersetzt.“ Die Nägel seien zum Teil so verrostet, dass bereits viele Schiefer vom Dach gefallen sind.

Dass höchste Zeit ist für eine neue Dacheindeckung, zeigen lose Schiefer und fehlende Dachbleche. Quelle: Mario Jahn

Dachrettung 2021 dank mehrerer Fördertöpfe

In diesem Jahr rückt zumindest die Rettung des Daches vom Langhaus in greifbare Nähe. 74 500 Euro sind an Fördermitteln vom Freistaat geflossen, im Rahmen des Landesprogrammes „Kirchen des Freistaates Thüringen“. Der Mitleistungsanteil der Kommunalgemeinde Langenleuba-Niederhain als Antragstellerin beträgt 37 250 Euro. Weitere 14 000 Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zugesagt.

Thomas Naumann, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, kämpft seit Jahren um die Dachsanierung der prachtvoll ausgestatteten Kirche. Quelle: Mario Jahn

Die Zeit drängt – Baupreise explodieren momentan

Obwohl die Förderung durch Landesmittel über drei Jahresscheiben verteilt ist, soll die Neueindeckung des Daches komplett in diesem Jahr erfolgen. Geplant sind mehrere Abschnitte, um die Dachfläche nie im Ganzen offenhalten zu müssen. „Es muss jetzt losgehen. Die Baupreise explodieren zur Zeit. Manches Material ist zeitweise gar nicht verfügbar“, erklärt Thomas Naumann. Allein die Lieferung der Schieferziegel könne bis zu einem viertel Jahr dauern. Um die Sanierung für 2021 absichern zu können und die erst in den kommenden zwei Jahren fließenden Fördermittel zu überbrücken, leiht sich der Gemeindekirchenrat rund 80 000 Euro vom Kirchenkreis Altenburger Land. Weitere 20 000 Euro fließen von dort als Zuschuss.

Der Kanzelaltar von St. Nikolai ist besonders reich verziert. Quelle: Mario Jahn

Sanierungskosten bereits um rund 28 000 Euro gestiegen

Die Vergabe der Baulose für Dachdecker, Zimmermann und Gerüstbauer ist derzeit in Arbeit. Allerdings haben sich die ursprünglich angesetzten Gesamtkosten für die Sanierung von rund 153 000 Euro auf mittlerweile 181 000 Euro erhöht. „Wir als Kirchgemeinde können das nicht stemmen. Wir müssen jetzt noch mal Geld organisieren“, meint der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Der Anteil der Kirchgemeinde liegt bei rund 20 500 Euro. Das Geld stammt aus Rücklagen der vergangenen zehn bis fünfzehn Jahre und Spenden der Gemeindeglieder.

Von der reichen Innenausstattung sind besonders die Deckengemälde durch das undichte Dach in Gefahr. Quelle: Mario Jahn

Kirchturm ist nächstes großes Projekt

Thomas Naumann und seine Mitstreiter haben bereits das nächste große und dringende Projekt im Visier: den Kirchturm. Neben einem auch hier sanierungsbedürftigen Dach fehlen seit 2018 Turmkugel und Wetterfahne. Sie mussten damals nach Sturmtief Friederike aus Sicherheitsgründen abgenommen werden. Seit Mitte April dieses Jahres können zudem die Glocken nicht mehr geläutet werden. Doch zunächst hat das Dach des Langhauses oberste Priorität.

Der Kirchturm ist ebenso sanierungsbedürftig wie das Langhaus. Er wird das nächste große Projekt. Quelle: Mario Jahn

Spenden für die Kirchensanierung sind auf folgendes Konto möglich:

Sparkasse Altenburger Land

IBAN:

DE35 8305 0200 1209 0003 73

BIC: HELADEF1ALT

Von Dana Weber