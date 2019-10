Altenburg

Feuerwehr und Polizei mussten am Montag gegen 18 Uhr in die Stauffenbergstraße ausrücken, weil ein Brandmelder in einer Wohnung Alarm ausgelöst hatte. Der Wohnungsinhaber hatte einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, so dass sich Rauch entwickelte. Zu einem Brandausbruch war es allerdings noch nicht gekommen.

Niemand wurde verletzt

Die Gefahrenquelle wurde beseitigt, die Wohnung gelüftet. Personen wurden nicht verletzt. Auch die Wohnung blieb weiterhin bewohnbar, teilte die Polizei mit.

Von OVZ