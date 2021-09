Essen verbindet: Eine gelungene Aktion auf dem Altenburger Markt

Altenburg

Es ist nicht nur die Aussicht auf einen Teller warmer Nudeln, der die Altenburgerinnen und Altenburger am Mittwoch auf den Markt gelockt hat, aber für manche hat er den Ausschlag gegeben. Für viele war es die Neugier, die sie getrieben hat, denn viele waren zum ersten Mal Teil der Aktion „Altenburgerinnen und Altenburger essen gemeinsam“. Andere kannten die Aktion aus den Vor-Pandemie-Jahren und kamen gerne zurück. Eine Rentnerin wusste nicht so recht, was sie sich zum Mittag kochen sollte. Eine junge Frau war früh genug mit ihren Behördengängen durch und hatte Zeit. Das Schöne an der Aktion ist: Der Hintergrund des Einzelnen ist vollkommen egal. Die gemeinsame Erfahrung steht im Mittelpunkt. Und Essen verbindet.

Vorsichtiges Herantasten an Themen

Nach mehr als eineinhalb Jahren, in denen unverbindliche Unterhaltungen mit komplett Fremden nicht möglich waren, spürt man an den Tischen ein sehr vorsichtiges Herantasten an Themen und Menschen – aber dann flutscht es. Und dabei lief die organisatorische Maschinerie im Hintergrund reibungslos: Davon, dass es in der vorhergegangenen Woche noch nicht einmal sicher war, ob die Veranstaltung so stattfinden kann, merkte man nichts. Nudeln waren mehr als genügend da, viele bekamen noch einen Nachschlag, am Schluss gingen noch Obstteller herum. Und dafür, dass die letzten drei Mittagessen auf dem Markt ausfallen mussten, waren die Tische gut gefüllt mit Menschen, die Lust auf offene Gespräche hatten.

Von Katharina Stork