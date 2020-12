Starkenberg

Der Bebauungsplan für die Schweinemastanlage Eugenschacht in Starkenberg ist beschlossene Sache. Auf der eigens zu diesem Thema einberufenen letzten Sitzung des Jahres sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Modernisierung und Erweiterung der Anlage aus. „Ich wünsche mir, dass nächstes Jahr umgebaut werden kann“, kommentiert Starkenbergs Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) den Beschluss. Das sei allein schon im Interesse der Menschen, die dort arbeiten.

Tierbestand bis 5600 Schweine geplant

Die Firma AGRÖ Frankenthal GmbH aus dem sächsischen Döbeln will als Betreiberin der Schweinemastanlage die alten Ställe aus DDR-Zeiten bereits seit fünf Jahren umbauen (die LVZ berichtete). Dabei soll der Tierbestand von inzwischen rund 4000 Stück laut Bebauungsplan auf 5600 Schweine erhöht werden. Größeren Widerstand gegen das Vorhaben hat es in der Bevölkerung nicht gegeben. Vermutlich liegt es daran, dass die Anwohner frühzeitig von dem Vorhaben unterrichtet wurden und Anregungen Eingang in die Modernisierungspläne fanden.

Separate Zufahrt entlastet Ortslage

So plant der Investor zur Absenkung der Geruchsbelästigung den Einbau einer Filteranlage und die Abdeckung des Güllebeckens. Um die Ortslage zu entlasten, soll eine separate Zufahrt zur Mastanlage gebaut werden, westlich und außerhalb von Eugenschacht. Im Bereich der neuen Anfahrt wird eine LKW-Waage integriert. Den Tieren will die Betreiberfirma 20 Prozent mehr Platz zur Verfügung stellen als vorgeschrieben ist.

Hat die Kommunalaufsicht des Landratsamtes nichts gegen die beschlossene Satzung des Bebauungsplanes Schweinemastanlage einzuwenden, wird der Plan ortsüblich bekannt gemacht. Damit tritt er in Kraft.

Von Dana Weber