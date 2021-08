Events in Lumpzig und auf Schloss Blankenhain

Lumpzig/Crimmitschau

Auch im Süden des Landkreises und kurz hinter der Landesgrenze zu Sachsen kommen interessierte Besucher zum Tag des offenen Denkmals voll auf ihre Kosten.

So lockt von 11 bis 17 Uhr an der Bockwindmühle in Lumpzig wieder ein Markt mit zahlreichen Ständen kleiner Manufakturen. Angeboten werden Genähtes, Korbwaren, getöpfertes Gebrauchsgeschirr sowie Schmuck, Holzspielzeug und Bienenerzeugnisse der verschiedensten Art, teilen die Veranstalter mit. Ebenso vor Ort ist ein Gartenbetrieb, Mitarbeiter des Hollerhofes bieten Ziegenprodukte an, für das leibliche Wohl ist mit Rostern und Kartoffelpuffern gesorgt – und selbstverständlich werden auch wieder das beliebte Mühlenbrot sowie Milbenkäse gereicht.

Neu im Programm sind zudem Fachvorträge zu verschiedensten Themen. So wird etwa um 13 Uhr zu effektiven Mikroorganismen für Garten, Haushalt und Wohlbefinden informiert, um 15 Uhr dreht sich ein Vortrag rund um Igel.

Volles Programm auch im Deutschen Landwirtschaftsmuseum

Groß aufgefahren wird daneben auch im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain, wo die Veranstalter den Deutschen Mühlentag nachholen wollen. Zwischen 13 und 17 Uhr ist die örtliche Bockwindmühle für Besucher geöffnet, werden Führungen angeboten. Rundgänge stehen jeweils um 13, 14.30 und 16 Uhr in der ehemaligen LPG-Schrotmühle am Rand des Rittergutareals auf dem Programm. Zu den gleichen Zeiten sind Führungen in der ehemaligen Rittergutsförsterei möglich. Treffpunkt ist jeweils an der Kasse.

Um 14 und 15 Uhr werden zudem im Sägewerk Kurzführungen angeboten, zwischen 14 und 16 Uhr gibt es darüber hinaus auch Erläuterungen zur Schulgeschichte in der Alten Dorfschule. Wer hingegen an historischem Handwerk interessiert ist, kommt in den Werkstätten des Museums auf seine Kosten: Zwischen 14 und 17 Uhr sind hier Vorführungen geplant. Und Freunde von besonderen Landmaschinen werden ebenfalls bedient: Zwischen 13 und 17 Uhr tuckern Eigenbautraktoren durch das Rittergutareal.

Von LVZ