Ex-FDP-Chef im Altenburger Land ist nun ein Grüner

Altenburg

Für manche sind es nur Farben, für andere liegen ganze Welten zwischen Gelb und Grün. Für Torsten Grieger jedoch nicht. Im Gegenteil. Der frühere Kreischef der FDP sieht seinen im November vollzogenen Eintritt bei Bündnis 90/Die Grünen als logische Konsequenz aus seinen politischen Ansichten.

„Den immer wieder aufgemachten Widerspruch gibt es für mich nicht“, sagte der 58-Jährigen zu seinem Wechsel aus dem liberalen ins grüne Lager. Als der gebürtige Gelsenkirchener, der im Jahr 2000 nach Altenburg kam, Ende der 1970er-Jahre in die FDP eintrat, sei diese „die erste und einzige Partei gewesen, die Umweltpolitik in ihrem Programm stehen hatte“. Das sei für ihn auch der Grund gewesen, sich den Liberalen anzuschließen. „Es war eine sehr linke FDP damals.“

Entfremdung vor allem durch aktuelle liberale Klimapolitik

Das erklärt zugleich, warum Grieger, der Elektro-Auto fährt und sich seit Jahren Bio ernährt, Anfang des Jahres nach über 40 Jahren FDP-Mitgliedschaft ausgetreten ist: Der Kurs von Parteichef Christian Lindner war ihm zu nah an AfD und Donald Trump. So stünden die Positionen der Liberalen in der Klimapolitik seinen inzwischen diametral gegenüber. Als Opa frage er sich schon, welche Welt „wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen“, erklärte der selbstständige Kommunikationsdesigner, der in Altenburg eine PR-Agentur betreibt. In Sachen Klimawandel „muss gehandelt werden“, sagte er und verwies auf das immer schnellere Abschmelzen des Eises an den Erdpolen.

Nachseinem Rücktritt als FDP-Kreischef inklusive Parteiaustritt wollte sich der Wahl-Skatstädter eigentlich nicht mehr politisch engagieren. Auch dafür, dass er nach einer zehnmonatigen Pause doch wieder zurück im kommunalen Polit-Zirkus ist, hat Grieger einen Grund: „Wenn man sich nicht in der Politik engagiert, kann man auch nichts ändern. Es ist der einzige Weg, etwas zu ändern.“ Zwar sei er nur einfaches Grünen-Mitglied, kümmere sich aber wegen seines beruflichen Hintergrunds um die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbands.

Von Thomas Haegeler