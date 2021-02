Ex-Landrätin kritisiert Öffnung der Grundschulen im Altenburger Land

Altenburg

Die für Montag geplante Öffnung der Grundschulen ist von Kreistagsmitglied Michaele Sojka (Linke) angesichts der nach wie vor hohen Fallzahlen im Landkreis kritisiert worden. „Voreiliges Öffnen, ohne dass endlich genügend kostenfreie Schnelltests für jedermann in den Apotheken vorhanden sind, finde ich angesichts einer möglichen dritten Welle verfrüht“, sagte die ehemalige Landrätin der LVZ.

Damit nahm sie Bezug auf die Ankündigung von Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), wonach ab diesem Montag zuerst die Grundschulen und Kindergärten öffnen und im eingeschränkten Regelbetrieb arbeiten (Stufe gelb). Kinder von Klasse eins bis vier sollen in festen Gruppen betreut und unterrichtet werden. Allerdings bestehe keine Präsenzpflicht. Eltern könnten selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht.

Kritik des Landeselternverbandes

Allerdings war die Öffnung auf Kritik des Landeselternverbandes gestoßen. Am Freitag entschied das Gesundheitsministerium kurzfristig, in Landkreisen mit mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen die Einrichtungen geschlossen halten. Bei einer Inzidenz zwischen 150 und 200 soll eine Schließung erfolgen, wird aber nicht angeordnet. Für geschlossene Schulen sprach sich auch Sojka aus, traf aber bei Landrat Uwe Melzer (CDU) diesbezüglich auf keine Reaktion. Melzer erklärte zum Kreistag am Mittwoch, dass die Schulöffnung Sache des Ministeriums und des Schulamtes sei und nicht seine.

Auch diese Haltung kritisierte Sojka. Wenn schon geöffnet werde, dann müsste dies mit einem Wechselmodell erfolgen, sagte sie. Und zwar so lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz sieben Tage lang unter 100 liege. Am Freitag lag dieser Wert im Altenburger Land bei 120,8. Außerdem sollten Sojkas Meinung nach Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer von einer Öffnung mindestens drei Tage vorher informiert werden und dies nicht erst am Wochenende zuvor erfahren.

Nach den Grundschulen sollen ab 1. März die Klassen fünf und sechs, eventuell auch sieben, in die Schulen zurückkehren.

Von Jens Rosenkranz