Meuselwitz/Gera

Im vergangenen Jahr sorgte Matthias Matuszewski mit der Pleite des auch mit Steuergeldern finanzierten und von ihm geleiteten Mitteldeutschen Bildungszentrum (MBZ) Meuselwitz für gehöriges Aufsehen und für Ärger. Jetzt hat der Meuselwitzer einen neuen Führungsposten gefunden – diesmal sogar mit kirchlichem Segen. Allerdings fungiert er nun nicht mehr allein, sondern in einer Doppelspitze. Gemeinsam mit Ivonne Höhn bildet Matuszewski seit Anfang Juli als Team die neue Geschäftsführung für den Caritasverband Ostthüringen. Das teilte die Caritas in einer Pressemeldung mit. Bei einem feierlichen Empfang für Mitarbeitende, Kooperationspartner und Vertreter des Bistums Dresden-Meißen am 10. Juli in Gera wurden beide offiziell begrüßt, in ihr Amt eingeführt und dafür gesegnet, heißt es.

MBZ wurde im Herbst 2018 abgewickelt

Matuszewski war bis Ende 2018 Geschäftsführer des Mitteldeutschen Bildungszentrums (MBZ) Meuselwitz. Nach einem Insolvenzantrag im Juni 2018 erwies sich der Betrieb als nicht mehr zu retten und wurde im Herbst 2018 abgewickelt (OVZ berichtete). Anfangs versuchte Matuszewski, die drohende Pleite unter der Decke zu halten, obwohl dabei auch geförderte Sozial- und Jugendprojekte betroffen waren. Auch seine angekündigten Bemühungen, den Betrieb wieder zu konsolidieren, scheiterten. Letztendlich mussten sich 39 Mitarbeiter neue Jobs suchen. Auch die Investitionen in dem vom MBZ genutzten Gebäude in Altenburg erwiesen sich als sinnlos.

Doppelspitze war wohlüberlegt

Beate Hanz, Vorstandsvorsitzende der Caritas, betonte, dass es sich bei der Entscheidung, zwei Personen die Führungsposition zu übertragen, um einen wohlüberlegten Schritt handele und dieses Modell in Politik und Wirtschaft seine Vorzüge aufweise. Nicht zuletzt spreche für dieses Modell die Tatsache, dass sich die Bandbreite der Dienste des Caritasverbandes Ostthüringen mit der Übernahme des katholischen Seniorenheimes und der Kindertagesstätte „Perlboot“ im Januar 2018 sowohl strukturell erweitert als auch personell vergrößert habe.

Das Wirkungsfeld der Caritas in Ostthüringen konzentriert sich auf die Stadt Gera. In Altenburg befindet sich in der Bachstraße lediglich eine Sozialstationen, wo auch eine Migrationsberatung, stattfindet. Die Hilfsorganisation versteht sich als Anlaufstelle für alle rat- und hilfesuchenden Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und Lebensräumen.

Von Jens Rosenkranz