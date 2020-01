Ex-Schauspielchef Bernhard Stengele bewirbt sich um Grünen-Vorsitz

Altenburg

Der ehemalige Schauspielchef am Theater Altenburg-Gera, Bernhard Stengele, will Landessprecher der Grünen werden. Das erklärte Landesgeschäftsführer Harald Schwalbe am Samstag, nachdem die Bewerbungsfrist am Freitag um Mitternacht endete. Stengele ist einer von drei Bewerbern für die Doppelspitze. Neben ihm treten die ehemalige Landessprecherin der Grünen Jugend, Laura Wahl, und die Weimarer Stadträtin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt an.

Grüne haben mehr Potenzial

Die Landtagswahl habe ihm gezeigt, dass die Grünen deutlich mehr Potenzial haben, als letztendlich abgerufen werden konnte, sagte der 56-Jährige der OVZ. Er sei angetreten, damit sich dies ändere. Die meisten Reserven gebe es bei den Wählern in den ländlichen Regionen, denen sich die Grünen mehr zuwenden müssen. Ebenso sei ihm daran gelegen, das Profil der Grünen in der Landesregierung zu schärfen. Er sei aus vielen Regionen des Landes ermuntert worden, sich als Landessprecher zu bewerben, erklärte er.

Die bisherigen Landessprecher Stephanie Erben und Denis Peisker hatten nach der Landtagswahl angekündigt, nicht mehr zu kandidieren.

Doreen Rath bewirbt sich für Vorstand

Doreen Rath. Jörg Reuter Stengele trat zur Landtagswahl im Oktober als Direktkandidat für die Grünen anund holte dabei 5,6 Prozent. Er wohnt im Gera und bezeichnet sich als freischaffender Künstler.

Für den Landesvorstand bewirbt sich die Geschäftsführerin der Agrargenossenschaft Mockzig, Doreen Rath, die für die Grünen im Kreistag sitzt. Ihren neuen Vorstand samt der beiden Landessprecher wählen die Thüringer Grünen am 25. Januar auf ihrem Parteitag in Apolda.

Von Jens Rosenkranz