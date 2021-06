„FACK“ sucht per Umfrage Ideen für jugendgerechten Raum im Altenburger Land

Altenburg

Wo könnte in Altenburg ein neuer Raum für die Jugend der Stadt und des Kreises entstehen – und wie könnte dieser aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der „FACK“-Verein und will zu diesem Zweck direkt mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen.

Jugendliche sollen Raum selbst ausgestalten

Räume für junge Menschen zu öffnen sei eines der obersten Ziele von „FACK“, erklärt Valentin Rühlmann, einer der Leiter des Zusammenschlusses. Angestrebt werde, ein möglichst kreatives Raumkonzept zu entwickeln und gleichzeitig eine vielfältige und motivierte Gruppe junger Menschen zu finden, die diesen Raum anschließend mit Leben füllt. Explizit sollen die Jugendlichen dabei ihre eigenen Ideen und Perspektiven einbringen, damit am Ende ein Raum entsteht, der auch wirklich ihren Interessen entspricht.

Umfrage, Straßeninterviews und Workshop

Um herauszufinden, was genau sich die Jugend im Kreis für einen solchen Raum wünscht, sind mehrere Erhebungen geplant. In einem ersten Schritt wird per Umfrage etwa erfasst, wo sich die jungen Menschen im Kreis gerne treffen, ob es mehr solcher Orte bräuchte und wie ein Raum speziell für die Jugend aus Sicht der Zielgruppe ausgestaltet sein müsste. Ein Ansatz, der offenbar verfängt: Laut Rühlmann haben bisher bereits über 200 Menschen an der Befragung teilgenommen.

Und die Umfrage soll nicht der einzige Ansatzpunkt sein: In einem weiteren Schritt seien auch Straßeninterviews mit jungen Menschen geplant, sollen zudem in einem Workshop weitere Ideen zusammengetragen werden. Bis Ende des Sommers wolle man so ein tragfähiges Konzept erarbeiten, kündigt Rühlmann an.

Interessenten können unter www.soscisurvey.de/FACK_Raum vorerst noch bis zum 19. Juni an der Umfrage teilnehmen.

Von Bastian Fischer