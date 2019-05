Altenburg

Die Freien Liberalen des Altenburger Landes haben ein Umsteuern beim Flugplatz Nobitz gefordert. „Das Groschengrab Flughafen Altenburg-Nobitz muss ein zeitnahes Ende haben“, heißt es in einer Presseerklärung des FDP-Kreisverbandes. „Allen vollmundigen Verlautbarungen vom ,erfolgreichen Industrieflughafen‘ zum Trotz – der Kostendeckungsgrad ist einfach viel zu niedrig. Wir können uns jährliche Zuschüsse von mehreren hunderttausend Euro nicht mehr leisten. Sollten die umgehend einzuleitenden Verkaufsbemühungen erfolglos bleiben, ist auch die Möglichkeit einer geordneten Insolvenz zu prüfen“, wird FDP-Kandidat Daniel M. Scheidel in der Erklärung zitiert. Die Liberalen nehmen damit Bezug die anhaltende Bezuschussung des Airports mit Geldern des Kreises in Höhe von jährlich 350 000 Euro. Obwohl die Verantwortlichen ankündigen, dass diese Zuschüsse sinken sollen oder gar unnötig werden, bleibt der Flugplatzbetrieb ein Zuschussgeschäft.

Mehr Bauland nötig

Ebenso bemängeln die Liberalen, dass der Kreis gemeinsam mit den Städten und Gemeinden kein abgestimmtes Wirtschaftsförderungs- und Marketingkonzept habe. „Die Kräfte müssen endlich gebündelt werden“, heißt es. Die Stadt Altenburg leide unter der Lethargie der späten Wolf-Jahre. Neues Bauland müsse ausgewiesen und erschlossen, Baugenehmigungen müssten schneller und unbürokratischer erteilt werden. Insbesondere die Untere Denkmalschutzbehörde muss ihre Ermessensspielräume endlich investorenfreundlich nutzen. Auch in Schmölln müssten zügig weitere Eigenheimstandorte entwickelt und dabei auf die Bezahlbarkeit geachtet werden.

„Internetpräsenz des Kreises von vorgestern“

Kritisiert werden die digitalen Angebote der öffentlichen Verwaltung. „Außerdem ist die Internetpräsenz des Landkreises von vorgestern“, so die Freien Demokraten. Die FDP hält nicht nur ein großes Hotel in Altenburg für dringend erforderlich, sie bemängelt auch, dass die touristische Vermarktung von Landkreis und Kreisstadt in den letzten Jahren spürbar erlahmt ist. Die Liberalen bekennen sich zum Altenburger Theater und freuen sich über die Fördermillionen für das Lindenau-Museum. „Sie müssen allerdings effizient eingesetzt werden und sollten möglichst auch den Schlosskomplex einbeziehen“, heißt es.

Sommerrodelbahn und Biker-Cross-Strecke

Bei der Bündelung der Fußballkompetenz in Altenburg reichte eine Moderatorenrolle der Stadt nicht aus – hier seien tragfähige Konzepte gefragt. „Wir brauchen eine Sommerrodelbahn und eine Biker-Cross-Strecke, beides privat betrieben“, heißt es. Außerdem müsse die präventive Jugendarbeit dringend intensiviert werden, um Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität zu bekämpfen.

Von Jens Rosenkranz