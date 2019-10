In einer Serie zur Landtagswahl stellt die OVZ alle Direktkandidaten aus dem Altenburger Land. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Kernthemen, die im Landkreis besonders bewegen: Schulen, Sicherheit, Finanzen. FDP-Kreischef Marco Thiele geht im Wahlkreis 44 an den Start und will viele Probleme mit Prozessoptimierung lösen.