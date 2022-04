Altenburg/Schmölln

Seit einiger Zeit bieten sowohl André Neumann (CDU), Bürgermeister der Stadt Altenburg, als auch Sven Schrade (SPD), Bürgermeister der Stadt Schmölln, über Facebook eine digitale Bürgersprechstunde an. Die LVZ wollte wissen: Wie wird das Angebot angenommen? Und welches Fazit ziehen die beiden Stadtoberhäupter?

„Das Format senkt die Hürde, Fragen zu stellen“

Der Startschuss fiel in Altenburg schon vor der Digitalisierungswelle der Pandemie. Seit dem 17. September zeigt sich André Neumann in der Regel einmal pro Monat auf den Bildschirmen interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Zusätzlich nimmt er für besondere Themen Sondersendungen auf – beispielsweise zu Corona mit dem Amtsarzt oder zur Theaterfinanzierung mit Intendant Kay Kuntze. „Das Format senkt die Hürde, Fragen an den Oberbürgermeister zu stellen, die bei den herkömmlichen Sprechstunden im Rathaus oder bei Einwohnerversammlungen bestehen“, so Neumann. Die digitale ersetzt die analoge Sprechstunde jedoch nicht. Neumann ist unterm Strich zufrieden: „Es gibt viel positives Feedback und auch die Reichweite ist sehr hoch.“

Wiederkehrende Themen: Vandalismus und Müll

Neben nicht immer ernst gemeinten Fragen wie zu Neumanns Frisur kämen aber auch häufig Ideen, Anregungen und nützliche Hinweise zu noch unbekannten Themen.

Jede Sprechstunde entwickelt sich anders, da Neumann die gestellten Fragen im Voraus nicht bekannt sind. Jedoch geht er am Anfang jeder Sendung auf die Themen des Stadtrats sowie aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie oder Putins Krieg in der Ukraine ein. Immer wieder doppeln sich angesprochene Themen und Fragen: Vandalismus und illegale Müllablagerungen kommen regelmäßig auf den Tisch. „Ein weiteres Brennpunktthema ist die eingeschränkte Lebensmittelversorgung in der Weststadt“, sagt Neumann. „Wir sind mit unserer Wirtschaftsförderung im ständigen Kontakt mit Wirtschaftspartnern und arbeiten an Ideen und Lösungen.“

Schmöllner digitale Sprechstunde startete vor einem Jahr

Dass das Format fortgesetzt werden wird, ist für Neumann gesetzt. „Das Interesse und die Nachfrage nach der digitalen Bürgersprechstunde sind klar vorhanden.“ Der nächste Termin findet am 2. Mai um 19.30 Uhr statt. Am selben Tag um 17.30 Uhr gibt es auch die analoge Bürgersprechstunde im Rathaus.

Sven Schrade, Bürgermeister der Stadt Schmölln, startete die digitale Bürgersprechstunde auf Facebook vor gut einem Jahr, am 20. April 2021. Hauptsächlich entstand die Idee aus dem Bedürfnis heraus, trotz der verringerten Kontaktmöglichkeiten in der Corona-Pandemie, die Bürger auf dem Laufenden zu halten.

Ergänzung zur städtischen Öffentlichkeitsarbeit

„Wir als Stadt wollten einen Beitrag zur öffentlichen Kommunikation leisten und den Zuschauerinnen und Zuschauern auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und diese live zu beantworten“, sagt Sven Schrade. Auch er zieht schon nach einem Jahr ein durchweg positives Fazit. „Wir haben das Feedback erhalten, dass diese Art der Kommunikation und Information dem Trend der heutigen Zeit entspricht.“ Allein die Sprechstunde am 3. März habe 1600 User erreicht. Das Format soll ergänzend zur städtischen Öffentlichkeitsarbeit funktionieren.

Überrascht hat Schrade bei den Anfragen, dass viele städtische Vorhaben anscheinend bei Schmöllnerinnen und Schmöllnern noch nicht so bekannt waren, wie angenommen. „Ich leite daraus ab, dass wir noch besser über laufende Vorhaben informieren sollten, auch wenn die ein oder andere Botschaft für uns als Verwaltung nicht ganz neu ist.“

Nächster Termin: 5. Mai ab 18 Uhr

Was in Altenburg Thema ist, verschont auch Schmölln nicht: Auch Schrade erreichen immer wieder Beschwerden über Vermüllung und Beschädigungen öffentlicher Einrichtungen. „Das Thema Sicherheit und das Stellen von Anzeigen soll deswegen auch im Mittelpunkt der nächsten Live-Sprechstunde stehen.“

Auch Schrade will an dem neuen Format festhalten und plant für 2022 quartalsweise und auch anlassbezogene Sprechstunden. Der nächste Termin ist voraussichtlich der 5. Mai ab 18 Uhr.

Von Vanessa Gregor und Katharina Stork