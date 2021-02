Fahndungserfolg: Polizei schnappt in Schmölln bundesweit gesuchten Straftäter

Schmölln

Volltreffer für die Polizei in Schmölln: Am Freitagabend kontrollierten die Beamten dort einen 58-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen bundesweit gesuchten Straftäter handelte. Ein Landgericht in Nordrhein-Westfalen hatte bereits 2017 einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, der insgesamt 27 Anklagepunkte umfasste. Seitdem war der Gesuchte untergetaucht – und konnte nun in Schmölln gefasst werden. Noch am Samstag wurde bei einer richterlichen Vorführung der Haftbefehl eröffnet und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, teilt die Polizei mit.

Von LVZ