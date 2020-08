Ein Mitarbeiter des kommunalen Busunternehmens Thüsac hat eine Linienverbindung von Meuselwitz zum Haselbacher See und weiter bis zur S-Bahn-Haltestelle in Deutzen als möglich und sinnvoll bezeichnet. Davon könnten viele Berufspendler profitieren und ebenso Badegäste am See.