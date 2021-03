Fahrender Hufschmied aus Frohburg betreut Pferde und Esel im Altenburger Land

Altenburg/Linda

Aktive Hufschmiede sind schwer zu finden. Im Altenburger Land gibt es keinen einzigen. Zum Glück hat es Hufbeschlagschmied Peter Papesch aus dem Frohburger Ortsteil Linda nicht weit bis ins Osterland. Er kümmert sich um die Esel im Altenburger Inselzoo ebenso wie um rund 20 Reiterhöfe und Einzelhalter im Landkreis.

Zur Kundschaft seiner rollenden Schmiede gehören das Fuhrunternehmen Laumert in Münsa, der Hirtenhof Illsitz in Altkirchen bei Schmölln und der Reiterhof Wintersdorf. Papesch übt seinen Beruf noch als echtes Handwerk aus: „Bei mir kommt keine Flex zum Einsatz. Ich arbeite noch mit der Hand.“

Mit Trabi fing die rollende Schmiede an

Hufschmied Peter Papesch betreibt Pferdemaniküre in Frankenhain. Quelle: Jens Paul Taubert

Seit 25 Jahren ist der erfahrene Schmied mobil unterwegs. Am Anfang musste er noch die Sitze seines Trabis ausbauen, um Amboss und Gerätschaften überhaupt unterzubringen. Mittlerweile ist alles was er braucht im geräumigen Transporter verstaut. Warum er zu den Pferden hinfährt, liegt an ihrer großen Zahl. „Die Reiterhöfe sind im Laufe der Jahre immer größer geworden“, erklärt der knapp 60-Jährige. Die Menge der Tiere machte es den Haltern unmöglich, mit ihren Rössern regelmäßig in die Lindaer Schmiede zu kommen.

Hufeisen glühen bei 800 Grad Celsius

Inzwischen ist Peter Papesch sechs Tage in der Woche auf Achse und kümmert sich um 600 Pferde und Esel. Da die Zehen der Tiere ständig wachsen, ist aller acht Wochen eine Kontrolle der Hufe und Eisen fällig. Fünf Minuten braucht der Fachmann vor Ort um alles aufzubauen. Amboss und Schmiedeofen stehen auf Böcken neben dem Transporter. Der kleine mit Schamottsteinen ausgekleidete Ofen wird mit Propangas auf 800 Grad Celsius geheizt. Jedes der vorgefertigten Eisen bringt der Wanderschmied einzeln zum Glühen, bevor er es dem Huf anpasst. Steht das Pferd ruhig und hat keine Hufprobleme, dann dauert das komplette Neubeschlagen eines Tieres rund eine Stunde.

Die Arbeit auf einem Reiterhof mit zehn Tieren nimmt demnach mindestens zehn Stunden in Anspruch. Natürlich zieht der fahrende Hufschmied das Interesse der Leute auf sich und muss immer wieder Fragen Neugieriger beantworten. In den Ferien steht er besonders im Fokus der Kinder. „Für die Pause muss ich dann an irgendeinem Waldrand halten, um in Ruhe essen zu können.“

Peter Papesch (l.) ist mit Schauvorführungen auch Gast auf Traktorentreffen, wie hier 2012 in Störmthal. Mario Götze assistiert bei Pferd Ulme. Quelle: Armin Kühne

Langwierige Ausbildung zum Hufschmied

Hufpflege und Beschlagen sind ein vielschichtiges und komplexes Gebiet. Neben Erfahrung im Umgang mit Metallbearbeitung und der Fähigkeit, aus einem unbearbeiteten Flacheisen ein komplettes Hufeisen zu formen, muss ein Hufschmied auch Kenntnisse zu Anatomie und Wesen des Pferdes besitzen. „Man muss herausfinden, welches Eisen zu welchem Pferd passt“, meint der Metallbaumeister. Ein schweres Kaltblut, das als Rückepferd im Wald Stämme zieht, braucht mehr Stabilität unter den Hufen als ein Reitpferd.

Die Ausbildung zum Hufbeschlagschmied ist eine langwierige Angelegenheit. Voraussetzung ist grundsätzlich eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung, idealerweise im Metallhandwerk oder im tierpflegerischen Bereich. Die eigentliche Weiterbildung zum Hufschmied dauert zweieinhalb Jahre.

Ausbilder Peter Papesch blickt skeptisch in die Zukunft seines Berufsstandes. Es gibt zu wenig Nachwuchs für das körperlich schwere Handwerk des Beschlagens. Er selber will noch fünf Jahre arbeiten, wenn es seine Gesundheit zulässt.

Von Dana Weber