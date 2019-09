Altenburg

Ein kurioser Fall hat die Beamten der Polizeiinspektion Altenburg am Mittwochnachmittag beschäftigt.

Gegen 14.30 Uhr war ein Fahrer an der Ecke Geraer/ Puschkinstraße mit seinem VW mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Statt jedoch anzuhalten, entfernte sich der Verursacher in der Folge vom Tatort, die Polizei nahm im Anschluss Ermittlungen auf. Noch während diese liefen, meldete sich der 18-jährige Unfallverursacher auf der Dienststelle in der Skatstadt und gab seine Beteiligung zu.

Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann lediglich im Besitz eines vorläufigen Führerscheins war. Auch ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus: Offenbar hatte der Mann sowohl Methamphetamin als auch Cannabis konsumiert. In der Folge wurde dem 18-Jährigen im Krankenhaus Blut abgenommen, seine Fahrzeugschlüssel durch die Beamten sichergestellt. Auch die Führerscheinstelle des Landratsamtes wurde informiert, sowie ein Verfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Von OVZ