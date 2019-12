Altenburg

Mit zwei Fahrraddiebstählen hatte es die Polizei in Altenburg am Dienstag zu tun. Zum einen waren Täter in der Schmöllnschen Vorstadt am Werk gewesen: Zwischen 4 und 12 Uhr entwendeten sie ein vor einer Bäckerei abgestelltes und per Schloss gesichertes schwarzes Fahrrad der Marke Cube, Analog Disc. Lediglich das Vorderrad zurück. Zwischen 11 und 17 Uhr wurde ein Mehrfamilienhaus in der Albert-Levy-Straße zum Ziel von Fahrraddieben. Vermisst wird ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail 3, das im Hausflur abgestellt war, teilt die Polizei mit.

In beiden Fällen haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der beiden Räder machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ