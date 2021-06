Fahrraddiebstahl: Böse Überraschung auf Meuselwitzer Schulhof

Meuselwitz

Fahrraddiebe machen selbst vor Schulhöfen nicht Halt. Diese Erfahrung mussten am Freitag zwei Gymnasiasten in Meuselwitz machen. Sie stellten am Vormittag fest, dass ihre Räder spurlos verschwunden sind, die vor Unterrichtsbeginn ordnungsgemäß auf dem Schulhof des Seckendorff-Gymnasiums abgestellt hatten. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, handelte es sich um zwei Mountainbikes. Der oder die Täter sind noch unbekannt, die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen im Umfeld der Schule – telefonisch unter 03447 4710.

Von LVZ